Acuerdo por puertos del Canal de Panamá, en riesgo por exigencia china

Una adquisición de 23,000 millones de dólares en docenas de puertos globales, incluidos activos clave en el Canal de Panamá, respaldada por BlackRock, corre el riesgo de colapsar después de que el gigante naviero estatal chino Cosco exigiera una participación mayoritaria del acuerdo.

Tres personas familiarizadas con las conversaciones dijeron que BlackRock y Mediterratean Shipping Company estaban considerando retirarse de un acuerdo para comprar los puertos a CK Hutchison si Cosco insistía en tener una participación mayoritaria.

CK Hutchison anunció en marzo que vendería 43 puertos en 23 países, incluidos dos en el Canal de Panamá, a un consorcio que incluye a BlackRock y una subsidiaria de MSC, el grupo naviero suizo-italiano.

El acuerdo recibió elogios del presidente estadounidense Donald Trump, quien había prometido “recuperar” el canal, y críticas de Beijing, que dijo que el acuerdo era una amenaza para los intereses nacionales de China.

Desde entonces, los funcionarios chinos han trabajado silenciosamente para reformular el acuerdo, ejerciendo presión al exigir que se someta al proceso de revisión de fusiones de Beijing, aun cuando no hay activos continentales involucrados.

Este verano, Cosco fue invitado a unirse a BlackRock y MSC como socio en la transacción en un intento de ayudar a que el acuerdo obtenga la aprobación de los reguladores chinos.

Las conversaciones exploraron inicialmente la posibilidad de ceder a Cosco entre el 20% y el 30% de las acciones de CK Hutchison en los 41 puertos globales, excluyendo los dos en Panamá que, según Trump, están sujetos a la influencia china. Otros puertos incluidos en el acuerdo son Thamesport del Reino Unido y el de Róterdam.

El grupo estatal chino ha exigido una participación mayoritaria en el consorcio, según fuentes familiarizadas con el tema. Añadieron que no es claro si la exigencia de Cosco constituía una postura negociadora o una exigencia de Pekín. Personas familiarizadas dijeron que cualquier acuerdo exitoso dependería en última instancia de que las relaciones entre EU y China mejoren en 2026.