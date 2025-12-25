Cena de Navidad costó hasta 27% más cara a los mexicanos este año: GCMA

Preparar platillos típicos para la cena de Navidad o Año Nuevo, como lo son la pierna de cerdo adobada o el bacalao, este año costó hasta 27% más caro, debido al incremento de precios observado en el último año.

Este martes, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer que la inflación anual al consumidor en la primera quincena de diciembre del 2025 fue de 3.72%, lo que de hecho estuvo por debajo del nivel de 3.80% de noviembre.

Bacalao sube 27% esta Navidad

De acuerdo con un análisis de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), elaborado con los datos de inflación dados a conocer este martes y de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), el costo de preparar bacalao esta Navidad resultó 27% más alto que al año pasado, al pasar de 835.5 pesos en 2024 a 1,061.5 pesos en el 2025.

Esto por el incremento en el precio de los productos utilizados para su elaboración, como lo son el jitomate, que incrementó 52% de diciembre del 2024 a diciembre de 2025, las aceitunas (+33%), los chiles güeros (+28.6%), el aceite de oliva (+27%) y el kilo de bacalao (+25 por ciento).

Pavo ahumado, 17% más caro

En tanto que preparar pavo ahumado costó 17.5% más caro que el año pasado, pues pasó de 784.5 pesos en diciembre de 2025 a 922 pesos en esta Navidad, según el cálculo de GCMA.

El incremento en el precio del platillo se explica por el alza en productos como la mantequilla, que subió 28% entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025; el vino blanco, que se encareció 22%; el kilo de pavo ahumado, que incrementó 17%, y la carne molida de res y de cerdo, cuyos precios aumentaron 16 y 15%, respectivamente.

¿Cuánto se encareció la pierna?

Mientras que hacer pierna de cerdo adobada o mechada esta Navidad hoy es 15% más caro que el año pasado, pues su costo de preparación pasó de 603.2 pesos en el 2024 a 691.80 pesos en 2025.

El insumo de este platillo cuyo precio incrementó en mayor medida de un año para acá fue la ciruela pasa (22%), seguida por el jugo de naranja o vinagre (20%), la pierna con hueso (16%), las almendras (14%), el tocino ahumado (11%) y el chile seco ancho (9 por ciento).

Costarán menos los romeritos

En contraste, para estas festividades de fin de año, preparar los tradicionales romeritos será 12% más barato que el año pasado, pues dicho platillo pasó de costar 717.2 pesos a 631.2 pesos.

Esto debido a la caída en el precio de algunos de sus insumos, como la papa blanca, cuyo precio se redujo 42% de un año para acá, y el nopal, que bajó 12 por ciento.

No obstante, hay insumos de este platillo que sí experimentaron un incremento en su precio en el último año, como el mole rojo en pasta (39%), el kilo de romeritos (31%) y el chile seco ancho (9 por ciento).