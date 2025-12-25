Mundial de Futbol impulsaría al PIB hasta en 0.5 puntos

El Mundial de Futbol que se realizará el próximo año en México, Estados Unidos y Canadá, podría dejar una derrama de 0.5 puntos del PIB al crecimiento del país, estimó el director de la consultoría Tendencias Económicas y Financieras, Carlos López Jones.

“Cuando una persona decide –por ejemplo– viajar desde determinado país a México, para asistir a algún partido, dice, pues ya que estoy en Guadalajara viendo a mi equipo, pues también aprovecharé para ir a Puerto Vallarta; o quiero ir a conocer Chihuahua; San Miguel de Allende, Teotihuacán o Cancún. O sea, ya hicieron un viaje tan largo, que nos da la gran oportunidad de esperar una derrama mayor en el crecimiento”, consideró.

En la citada consultoría, anticipan que la economía mexicana registrará un crecimiento de 1.5% para el 2026. “Sin el Mundial de Futbol, no estaríamos tan optimistas acerca del crecimiento”, agregó.

De acuerdo con el secretario general de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), José Manuel Xirinachs, el impacto económico que puede tener este evento deportivo mundial en México, va más allá de una experiencia anecdótica.

“Cuando hay mundiales de futbol, los países que son anfitriones reciben muchos recursos del turismo y el consumo, lo que agregará mayor crecimiento a la economía en el caso de México”, subrayó.

En la Comisión, anticipan que la economía mexicana conseguirá un avance de 1.3%, que significa una recuperación desde 0.4% que proyecta para el PIB de este año.

De acuerdo con el director general de inversiones de renta fija y multiactivos en la firma, José Luis Ortega, se espera una derrama positiva en turismo y consumo. En la gestora de fondos no suelen dar pronósticos puntuales de crecimiento, pero consideró viable a la expectativa media del mercado, que se encuentra en 1.3 por ciento.

Impacto será moderado

En contraste, la directora de análisis económico y financiero de Banco Base, Gabriela Siller, consideró que por el número de partidos que se jugará en México, el impulso al consumo por turismo será modesto.

Agregó que no son partidos tan importantes los que albergarán las sedes mexicanas, por lo que tampoco se espera una derrama importante. En Banco Base esperan un crecimiento de 0.8% en el PIB en el 2026 que no incorpora mayor impacto por el Mundial de futbol.

En la administradora de fondos de BlackRock, también anticipan un impacto positivo del Mundial de futbol.

Presionará a la inflación de medio año

La mayor demanda de servicios y bienes por el turismo que visitará México para aprovechar el Mundial puede convertirse en un factor de presión en los precios durante el segundo trimestre y parte del tercero.

Anticipó que inflación estará por arriba de 4% en el primer semestre y consideró que podría ser parte del argumento para pausar su ciclo de recortes conforme esperan que se acerque la inflación al objetivo.

En un foro universitario, organizado hace unas semanas, el Comisionado presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arreola, explicó que el Mundial será un motor de crecimiento para el consumo.

Estimó que atraerá 40% más turismo que cualquier año; y que el desarrollo de los partidos dejarán una derrama 235% mayor a la que deja en un fin de semana el Gran Premio de México.