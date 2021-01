El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió este lunes 18 de enero que se haya absuelto al general Salvador Cienfuegos Zepeda de los cargos por narcotráfico que se le habían imputado en Estados Unidos.

“No es posible que se lleve a cabo una investigación con tanta irresponsabilidad sin sustento (por parte de EU) y que nos quedemos callados (...) qué sucede, pues perdemos autoridad, lo que estimamos más es la autoridad moral, quedamos como encubridores”, sentenció.

Indicó que se dieron a conocer dos expedientes sobre el caso del general Cienfuegos, uno el cual mandó la agencia de seguridad de Estados Unidos y otro el que armó la Fiscalía General de la República, esto con el fin de que todos los ciudadanos puedan analizarlo y tener un criterio, “si no lo damos a conocer entonces se produce la sospecha”, dijo.

El presidente aseguró que las relaciones del gobierno de México con el actual gobierno de Estados Unidos que encabeza Donal Trump y el entrante de Joe Biden, son buenas y que el caso de Cienfuegos no afecta las relaciones con el país del norte.

Caravana migrante

Con respecto a la caravana de migrantes detenida en Guatemala que busca llegar a Estados Unidos, el presidente dijo que se está trabajando en coordinación con los gobiernos de Centroamérica y con funcionarios del gobierno actual y el próximo gobierno de Estados Unidos para atender la situación.

Dijo que la propuesta es que los gobiernos de Honduras y Guatemala busquen el diálogo con los migrantes, “que se les atienda para que no entren a ningún país por la fuerza, que se les atienda y se les respeten sus derechos humanos”, indicó.

Informó que durante una reunión hace 8 años con el presidente electo Joe Biden se trató el tema migratorio y que Biden le había comentado que durante el segundo cuarto del gobierno de Barack Obama se llevaría a cabo una reforma migratoria, que no se realizó y que espera que la reforma que propone el presidente que entrará en funciones el 20 de enero sí se realice.

Campaña de vacunación

López Obrador dijo que se decidió que las primeras personas que recibirían la inoculación contra el Covid-19 fueran los trabajadores de salud que están atendiendo en primera línea a pacientes con coronavirus, así como los brigadistas que están llevando las vacunas a los lugares de aplicación, “4 elementos de las fuerzas armadas, 2 promotores nacionales, 2 promotores de otras agencias y dos del sector salud”, indicó.

El presidente señaló que después se vacunará a los voluntarios, cuando estos se integren. “Van a ser 10,000 brigadas, ahora son 1,000 brigadas, ya se cumplió con la primera etapa, se terminó de aplicar las primeras dosis” de las vacunas que llegaron a México.

Por otra parte informó que pese a que la farmacéutica Pzifer está reduciendo a la mitad las entregas de su vacuna en todo el mundo, esto a partir del llamado que hizo la Organización de las Naciones Unidas a compartir las dosis extras adquiridas por países ricos con naciones pobres, se cumplirá con la vacunación de los adultos mayores en marzo, ya que dichas dosis, aseguró, serán repuestas a México.

Renuncia de Miriam Esther Veras Godoy

Con respecto a la renuncia de Miriam Esther Veras Godoy, responsable del plan de vacunación contra el coronavirus SARS-CoV-2, López Obrador dijo que no tenía conocimiento del asunto, indicó que no tuvo trato de manera directa con la funcionaria, pero que era un asunto del sector salud y que tal vez Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dé información en la conferencia vespertina de salud de este lunes.

AMLO habla sobre prohibición del INE

Con respecto a la resolución del INE sobre que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no podrá tocar temas electorales o que influyan el voto de los ciudadanos durante las elecciones que se llevarán a cabo este año en el país, el presidente aseguró que "les molesta la (conferencia) mañanera" y acusó de censura.

El mandatario pidió que se “precise si va a haber censura sobre temas relacionados con la democracia, que me digan si puedo decir, si puedo hablar de que no se compre el voto, si puedo decir que no se utilice el presupuesto para favorecer a ningún partido, a ningún candidato, si puedo decir que no se entreguen despensas, “frijol con gorgojo”, para obtener votos”, dijo.