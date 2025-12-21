Más de 143 mil planteles serán beneficiados por La Escuela es Nuestra entre 2025 y 2026: Mario Delgado

El programa a cargo de Pamela López Ruiz, son atendidas este año 68 mil escuelas de ese nivel educativo fueron atendidas, mientras que para 2026 el número ascenderás a 75 mil, informó el titular de la SEP

Anunció que el próximo año el programa tendrá un presupuesto de 26 mil millones de pesos

Esta inversión demuestra, en los hechos, que la educación es una prioridad para la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo

En 2025, el programa La Escuela es Nuestra (LEEN) mejoró la infraestructura de 74 mil 250 planteles en todo el país, con lo que se benefició a 8.1 millones de alumnas y alumnos, quienes ahora cuentan con espacios seguros y dignos para recibir sus aprendizajes, informó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

El titular de la SEP señaló que la rehabilitación de estos planteles tuvo una inversión social de 25 mil millones de pesos, lo que demuestra, en los hechos, que la educación es una prioridad para la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“La Escuela es Nuestra es uno de los programas sociales más importantes del segundo piso de la Cuarta Transformación; por ello, para 2026 recibirá un incremento de mil millones de pesos, con lo que su presupuesto ascenderá a 26 mil millones de pesos”, aseguró Delgado Carrillo.

La directora del programa LENN, Pamela López Ruiz, destacó que, del total de escuelas beneficiadas en 2025, 68 mil 11 correspondieron a educación básica; entre ellas, resaltó la rehabilitación de 16 mil 796 planteles de secundaria, con una inversión de 5 mil 128 millones de pesos.

Asimismo, expuso que durante este mes aún se están entregando apoyos a 776 escuelas de los estados de Puebla y Veracruz, con un monto de 238 millones de pesos.

El secretario de Educación Pública, mención que para 2026, se atenderán 75 mil escuelas de educación básica adicionales a las beneficiadas en 2025, con el objetivo de alcanzar una cobertura del 65 por ciento de este nivel educativo en toda la República.

Explicó que el próximo año se priorizará la atención a planteles con mayores necesidades y ubicados en zonas de alta marginación, a escuelas situadas en entidades con Planes de Justicia Indígena, así como a los Centros de Atención Múltiple (CAM).

Delgado Carrillo precisó que, de acuerdo con el plan sexenal del programa LEEN, los Centros de Educación Especial y los planteles ubicados en zonas con Planes de Justicia Indígena recibirán atención año con año, mientras que las escuelas de Educación Inicial, Preescolar y Primaria serán beneficiadas en dos ocasiones durante el sexenio.

En el caso de los planteles de educación secundaria, estos recibirán atención en tres ocasiones durante el mandato de Presidenta de México, concluyó el titular de la SEP.