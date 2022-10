Cambios en gabinete: entre roces con López Obrador y aspiraciones políticas

A casi seis meses de iniciado el sexenio, el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador registró la primera renuncia; hoy, a poco menos de dos años de que finalice, suman casi 30 los cambios en el gobierno federal.

El politólogo José Antonio Crespo opina que al presidente López Obrador “lo único que le importa” es que los funcionarios que designe “le respondan y obedezcan”.

Exige “lealtad ciega”, asegura al recordar que el mandatario mexicano lo ha dicho “tal cual, con esas palabras”.

“Sí escuchamos, pero tiene razón, pedimos lealtad a ciegas al proyecto de transformación (...) no a mi persona.

“La lealtad a las personas se convierte la mayoría de las veces en abyección, en servilismo, y nosotros queremos lealtad al proyecto (…) eso es lo que pedimos”, declaró López Obrador el 24 de septiembre de 2020, dos días después de que Jaime Cárdenas Gracia renunció como director general del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), cargo que desempeñó por tres meses, arguyendo que al tabasqueño no le gustaba su carácter formalista porque pide “lealtad a ciegas”.

Para Crespo, el presidente de la República quiere gobernar con “gente que no le rezongue” y que “le responda”, solamente.

“Mientras a él le respondan, lo demás no le importa. Si son corruptos o no; si son tramposos; si incurren en delincuencia electoral, como es el caso de Delfina Gómez. No le importa. Lo único que le importa es que le respondan y obedezcan”.

Aunque los funcionarios “no estén muy preparados”, dice el experto, basta con que “se alineen a lo que él dice; ese es el perfil”.

Y pone de ejemplo a Leticia Ramírez Amaya, tercera secretaria de Educación Pública en lo que va del sexenio, cargo que asumió el pasado 1 de septiembre a la salida de Delfina Gómez, quien renunció para contender el próximo año como candidata de Morena a gobernadora del Estado de México.

“Aunque haya sido maestra, pero eso no es lo mismo que administrar una cosa tan grande y complicada como es la SEP; pero no le va a chistar. Son gente que puede o no estar preparada, pero le profesan lealtad ciega, que es lo que él pide, más que preparación y capacitación”.

Coincide con quienes consideran que López Obrador se está haciendo acompañar de gente que conforma su núcleo más cercano para gobernar en lo resta de su mandato.

“Por un lado, sí. Bueno, con Adán claramente”, responde, en referencia al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien sucedió en el cargo a Olga Sánchez Cordero desde el 26 de agosto de 2021.

El presidente, advierte Crespo, “va a empezar a hacer cosas más irracionales de aquí a la elección” de su sucesor en el 2024.

“Está más concentrado ya y todas las decisiones las toma en función de acabar sus obras, como quiera que sea, el Tren Maya es el que falta, y ganar la elección para su partido en el 24. Ya toda la prioridad está puesta ahí y va a tomar las medidas que hagan falta para asegurar, dentro o fuera de la ley, el triunfo de su partido”, opina.

“Soy y seré institucional”: Sánchez Cordero

Olga Sánchez Cordero, la primera mujer en ocupar el cargo de secretaria de Gobernación, dejó el gabinete el 26 de agosto del año pasado.

Fue una decisión personal abandonar el gabinete, explica a El Economista, al tiempo que afirma: “yo me fui porque quería ser senadora de la República”.

Aclara que, contrario a cualquier versión, “siempre estuve a gusto con el presidente” López Obrador.

“Yo nunca había tenido jefe, curiosamente (...) como notaria no tuve jefe, como magistrada no tuve jefe, como ministra de la Corte no tuve jefe, como Constituyente no tuve jefe y mi primer jefe realmente fue el presidente de la República, con el cual yo tenía una extraordinaria relación y él era generoso, atento y yo diría amable y hasta afectuoso conmigo. Fue un jefe extraordinario”.

Asegura que “el núcleo más cercano del presidente” y “su grupo no tan cercano” lo apoyan para impulsar su proyecto de transformación del país.

Sin criticar a los exfuncionarios que una vez fuera del gabinete critican al gobierno al que sirvieron, dice que ella no podría hacerlo.

“Primero, porque ante todo he sido, soy y seré institucional (…) Cada quien es libre”.

“Yo me moví de ahí”: Germán Martínez

Germán Martínez Cázares fue el primer funcionario que renunció al gabinete lopezobradorista. El 22 de mayo de 2019 dejó el cargo de director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Soy de los que distinguen la lealtad del servilismo. Ya no quise seguir en un lugar donde ya no estaba cómodo con mi conciencia”, explica quien regresó también a ocupar su escaño en el Senado.

No coincide con los que dicen que el presidente de México se está haciendo acompañar en la recta final de su mandato de su núcleo más cercano.

“Él tiene derecho a hacer su equipo con quien le dé su regalada gana, incluido Germán Martínez al principio.

“Hablar mal de eso es hablar mal del primer gabinete o de los primeros nombramientos.

“Él tiene derecho y él es el que va a rendir cuentas frente al pueblo de México de los cambios que haga, de a quien mueva. A mí no me movió él. Yo me moví de ahí”, sostiene en entrevista con este diario.

En general, de 19 secretarios de Estado, que iniciaron el mandato del presidente López Obrador, han renunciado nueve, ya sea por diferencias con el mandatario, o por seguir sus aspiraciones políticas.

