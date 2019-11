El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la protesta del martes 12 de noviembre de elementos de la Policia Federal no fue espontánea, sino que alguien está “meciendo la cuna” y fue un acto de provocación ante la llegada de Evo Morales a México.

En Palacio Nacional, aseguró que, incluso, los federales tratarían de detener el convoy del exmandatario boliviano, por lo cual se decidió trasladarlo por helicóptero.

Advirtió que cuando tenga información de la manipulación a los integrantes del movimiento de la Policía Federal, los exhibirá en su conferencia matutina.

“Sigue habiendo mucha provocación. No es posible, no es una casualidad que llegue Evo y que al mismo tiempo se organicen para protestar, no es espontáneo, ahí hay alguien que está meciendo la cuna, ya nada más es cosa de decir de parte de quién, pero es evidente que es un acto de provocación”.

El mandatario dijo que dio instrucciones para que haya diálogo y se resuelvan las peticiones de los elementos de seguridad, “el que no quiera estar en la corporación o no quiera pasar a la Guardia Nacional que se le liquide de conformidad con la ley, no despedir a nadie, sino que sea por su propia voluntad”, comentó.

“Desde luego no se puede en la Guardia Nacional ya tener elementos que no tienen un buen historial, porque si no, no se resuelve nada. Tenemos que tener una Guardia Nacional con gente honesta, profesional, no vinculada a actos ilícitos; pero todas las garantías de diálogo, de acuerdo de liquidación de conformidad con la ley”, dijo López Obrador.

“Y decirles a los que están manipulando que si tenemos información, aquí los vamos a denunciar, sea quien sea; nada de que se los vamos a mandar a decir en una columna de periódico, aquí mismo, porque está muy raro”, comentó.

Timbre de orgullo haber asilado a Evo, refiere

El presidente López Obrador calificó como “un timbre de orgullo” su decisión de asilar en México al ex presidente boliviano, Evo Morales, con quien dijo que no tiene fecha para recibirlo, y le envió un abrazo.

“Nosotros tenemos que apegarnos a los principios de política exterior de México, a lo mejor de nuestra tradición diplomática; es un timbre de orgullo lo que ha hecho en la historia de México. Ningún país en el mundo tiene un historial tan consecuente y digno en materia de asilo como nuestro país, desde el siglo 18”, aseguró.

En Palacio Nacional, durante su conferencia matutina, también calificó como mezquino que se le critique por haber enviado un avión oficial para sacar a Evo Morales de Bolivia, y que se le haya proporcionado seguridad y alojamiento en nuestro país.

López Obrador aseguró que ese pensamiento es muy “elemental”, y consideró que en este caso salió a relucir el racismo.

Mencionó que está muy orgulloso de los secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, por su operación conjunta para traer a Evo Morales a México.

El presidente López Obrador afirmó que, para que les dé “comezón” a sus opositores, respeta a Evo Morales porque dio buenos resultados en materia económica y de combate a la pobreza en su país.

Informó que Evo Morales está alojado en una casa proporcionada por el gobierno mexicano, y no precisó si se reunirá con él en los próximos días.

[email protected]

kg