Responsables del BCE aún no están dispuestos a descartar baja de réditos

Los responsables políticos del Banco Central Europeo (BCE) advirtieron sobre los riesgos excesivos que rodean sus últimas proyecciones económicas, abogando por la cautela a la hora de establecer políticas y por no descartar todavía la opción de otro recorte de tasas de interés.

El BCE mantuvo los réditos sin cambios la semana pasada y revisó al alza algunas de sus previsiones de crecimiento e inflación, una medida que los inversionistas interpretaron como una señal de que no se producirán más recortes en los costos de financiamiento.

Aunque los mercados han descartado cualquier recorte de tasas y ahora prevén un aumento en el 2027, una serie de responsables políticos, entre ellos François Villeroy de Galhau, de Francia; Olaf Sleijpen, de los Países Bajos; Martin Kocher, de Austria; José Luis Escrivá, de España, y Olli Rehn, de Finlandia, han advertido que no hay que sacar conclusiones precipitadas.

“No nos encontramos en una posición cómoda en términos de la situación económica general, ya que hay un alto grado de incertidumbre”, declaró Kocher a los periodistas en Viena. “Eso significa que existe tanto la posibilidad de un nuevo recorte como de un incremento, si es necesario”.

El español Escrivá se hizo eco de los comentarios de Kocher, al argumentar que el próximo movimiento podría ir en cualquier dirección.

Fuentes con conocimiento directo de las deliberaciones dijeron a Reuters que los responsables políticos se sienten en general cómodos con los precios del mercado de tasas estables para el próximo año, pero quieren evitar cualquier señal que descarte una mayor flexibilización de la política monetaria.

Aun así, la mayoría considera que los riesgos para el crecimiento y la inflación están equilibrados, aunque éstos sean excepcionalmente grandes y propensos a cambios repentinos debido a acontecimientos geopolíticos.

“Creo que los riesgos para el crecimiento y la inflación están bastante equilibrados, aunque sean grandes”, afirmó Sleijpen.

“Seguimos en una buena situación, la inflación en Europa se mueve muy cerca de 2.0%; se podría decir que es casi una especie de nirvana para los bancos centrales pero, al mismo tiempo, sabemos que los riesgos se mantienen grandes”.