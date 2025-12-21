Peso suma cuatro semanas con apreciación en el tipo de cambio ante el dólar

El peso finalizó estable contra el dólar las operaciones del viernes y anotó su cuarta semana consecutiva apreciándose frente a la divisa estadounidense, al tiempo que los inversionistas asimilaron la última decisión de política monetaria de Banco de México (Banxico).

De acuerdo con datos de cierre de Banxico, el tipo de cambio terminó la jornada en el nivel de 17.9994 unidades por dólar, y se apreció un marginal 0.02%, inferior a un centavo. El precio del dólar se movió en un rango entre 18.0390 y 17.9887 unidades.

En su comparación semanal la moneda local registró una apreciación de 0.20%, una ganancia de 3.60 centavos. Además, acumuló su cuarta semana consecutiva apreciándose frente al billete verde y registrando un avance de 2.63% durante el mismo período.

El índice dólar del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas, subió 0.17% hasta 98.60 unidades.

“El peso fue presionado por la fortaleza del dólar, así como por la decisión de política monetaria del Banco de Japón, que continúa reduciendo el atractivo de la divisa local en estrategias de carry trade”, destacó Monex Grupo Financiero.

Banxico recortó la tasa de interés de referencia nacional en 25 puntos base el jueves de la semana pasada, acumulando su reducción número 13 desde que inició el ciclo de relajación el año pasado.

Las posiciones especulativas en el peso mexicano alcanzaron un nuevo máximo en el año y se ubicaron en su mejor nivel desde junio de 2024.

Las posiciones de los contratos de futuros del peso, publicadas en el mercado de futuros de Chicago, se ubicaron en 107,000 contratos, al cierre de la semana que finalizó el 19 de diciembre un incremento de 12.39% respecto al último dato disponible.

El informe COT (Commitments of Traders) de la CFTC permite identificar el posicionamiento neto de los participantes no comerciales, quienes utilizan el mercado de futuros para expresar expectativas direccionales sobre las divisas. Este indicador es una herramienta clave para medir sentimiento del mercado.

“El dato confirma que los participantes especulativos mantienen un posicionamiento elevado y persistente a favor del peso mexicano, lo que incrementa la sensibilidad del mercado ante cualquier cambio en el entorno macroeconómico o en las expectativas de política monetaria”, escribió Roberto Barberena, inversionista independiente.

Además, los inversionistas asimilaron los recientes datos de inflación en Estados Unidos que estuvieron por debajo de lo esperado por el consenso, lo que aumenta las expectativas de que la Reserva Federal continue con el ciclo de recortes en 2026.

En los próximos días el desempeño del billete verde podría estar marcado por noticias sobre quién ocupará el cargo de presidente de la Reserva Federal.

De acuerdo con funcionarios de la Casa Blanca, Trump, se entrevistó con el gobernador de la Fed Christopher Waller, quien se posicionó como uno de los principales candidatos para sustituir a Jerome Powell.

“El presidente Trump, busca un reemplazo con una inclinación a seguir recortando la tasa de interés y todos estos candidatos mostraron una postura a favor ”, escribieron analistas de Base en un reporte. Analistas de Signum Research y Banorte, destacaron que el peso se continuará apreciando los próximos días por la debilidad del dólar en el mercado internacional. (Con información de agencias)