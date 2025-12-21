No hay urgencia para recortar tasas: Williams

Un alto funcionario de la Reserva Federal (Fed) afirmó que no ve necesidad de apresurarse a recortar aún más las tasas de interés, y añadió que los problemas con la recopilación de datos probablemente distorsionaron las cifras recientes de inflación.

En una entrevista con la CNBC, el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, señaló que los funcionarios del gobierno no pudieron recopilar datos sobre la inflación en octubre y la primera quincena de noviembre. El gobierno sufrió un cierre récord durante ese periodo.

“Debido a ello, creo que los datos se distorsionaron en algunas de las categorías, lo que probablemente redujo la lectura del índice de precios al consumo en una décima más o menos. Es difícil saberlo”, mencionó Williams.

Él espera que los datos sobre la inflación de diciembre proporcionen una mejor lectura de la magnitud de esta distorsión.

Sus comentarios se hicieron eco de las advertencias de los economistas el jueves pasado, después de que un informe retrasado sobre el índice de precios al consumo mencionara que la inflación se ralentizó hasta 2.7% anual en noviembre, desde 3.0% en septiembre.

Algunos analistas advirtieron que, probablemente, una mayor proporción de las cotizaciones de precios se obtuvieron durante el periodo de descuentos del Black Friday.

Williams también señaló este factor y añadió: “Eso dará lugar a un ligero sesgo a la baja”.

Al preguntarle cómo influyen los datos de inflación en su visión sobre la trayectoria de las tasas de interés, respondió que la política monetaria está bien posicionada para que los responsables recopilen más información.

Tasas estables

Por su parte Beth Hammack, presidenta de la Fed de Cleveland, dijo que no ve necesidad de cambiar las tasas de interés en los próximos meses, informó ayer The Wall Street Journal.

Hammack se opuso a los recientes recortes de réditos, ya que le preocupa más la elevada inflación que la posible fragilidad del mercado laboral, que llevó a los responsables a recortar las tasas en un total de 75 puntos base en los últimos meses, según añade el informe.

Hammack declaró al Journal que la Fed no necesita cambiar su tasa de interés de referencia, que actualmente se sitúa entre 3.50 y 3.75%, al menos hasta la primavera.

Para entonces, según Hammack, se podría evaluar mejor si la reciente inflación de los precios de los productos está en remisión, a medida que los aranceles del presidente de EU, Donald Trump, se asimilan más plenamente a lo largo de la cadena de suministro, según el informe.

Hammack afirmó que el índice de precios al consumo de noviembre probablemente subestima el crecimiento de los precios en los últimos 12 meses debido a distorsiones en los datos, según añade el informe.