Edomex prepara rutas turísticas para aprovechar afluencia del Mundial de la FIFA

Ante la designación de la Ciudad de México como sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el gobierno del Estado de México prepara una estrategia para captar una parte de la derrama económica y turística que generará el evento.

Con la creación de nuevas rutas turísticas permanentes y un programa de capacitación masiva para prestadores de servicios, aprovechando la ventaja logística de albergar a una selección nacional y de contar con el Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT) y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) como puertas de entrada.

El plan busca dejar una infraestructura turística permanente, dijo la secretaria de Desarrollo Económico, Laura González, y adelantó el lanzamiento de dos corredores turísticos que estarán listos antes del evento.

La Ruta de la Flor, un circuito por municipios del sur del estado, donde haya cultivos de flores durante todo el año, que ofrecerá una experiencia ecoturística y visual.

La Ruta del Mezcal aprovechará la reciente denominación de origen del mezcal mexiquense, promoverá la cultura, producción y degustación de la bebida en municipios mezcaleros.

“Nuestro propósito es que estemos listos para antes del mundial con las dos rutas turísticas promoviéndolas”, afirmó la secretaria, “no solamente van a ser para el mundial, son rutas turísticas que se van a quedar de manera permanente porque sabemos el potencial que tienen para esa región”.

La estrategia también incluye la reactivación y promoción de los Pueblos Mágicos y zonas tradicionales del estado, como la zona arqueológica de Teotihuacán “uno de los destinos más visitados de México, de todo México, el segundo después de Chichén Itzá”, afirmó Alejandro Razo, director del Instituto Mexiquense del Emprendedor.

El año pasado el sitio recibió a casi 2 millones de personas, la estrategia estatal, explicó, se articula para “poder recibir a la cantidad de visitantes que llegarán” y garantizar que “a experiencia sea adecuada”, lo que involucra no solo servicios turísticos, sino también coordinación en materia de seguridad y movilidad.

Capacitación

Para atender la demanda esperada, se implementará un programa de capacitación especializada, “tenemos la mayor oportunidad de poder aprovechar el número de visitantes, en temas servicios, todo el sector restaurantero y hoteles tendrán una capacitación especial para poder estar listos en su máxima capacidad”, explicó González.

El estado cuenta con una capacidad instalada de aproximadamente 39,000 cuartos de hotel en unidades económicas registradas, a los que se suma 20% adicional ofrecido a través de plataformas de alojamiento temporal. Con la expectativa de que 5.5 millones de visitantes lleguen a la Ciudad de México durante el torneo, según estimaciones federales,

Alejandro Razo recordó que la entidad albergará al menos a una selección participante durante la Copa Mundial 2026, la cual utilizará como centro de entrenamiento el Estadio Nemesio Díez y se hospedará en un hotel del Valle de Toluca. Las condiciones de altura, infraestructura y la sede de la Federación Mexicana de Fútbol en la capital estatal hacen atractiva a la entidad para que más selecciones elijan al estado como su base de operaciones.