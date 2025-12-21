Cetes 28 días: se reduce 286 puntos básicos en el último año

Los Certificados de la Tesorería de la Federación, conocidos como Cetes, son instrumentos de deuda emitidos por el Gobierno de México para financiarse en el corto plazo. Se consideran una de las inversiones más seguras del mercado financiero nacional, ya que cuentan con el respaldo del Estado y se colocan a descuento, es decir, el inversionista los adquiere a un precio menor a su valor nominal y la ganancia se obtiene al vencimiento. Entre sus distintos plazos, el Cete a 28 días es el más utilizado como referencia para medir el comportamiento de las tasas de interés de corto plazo en la economía.

De acuerdo con el gráfico basado en información del Banco de México, la tasa de los Cetes a 28 días ha registrado una disminución sostenida durante el último año. En noviembre de 2024, el rendimiento se ubicaba en 10.05%, mientras que a lo largo de 2025 se observaron descensos graduales mes a mes, pasando por niveles de 9.45% en febrero, 8.31% en mayo y 7.67% en julio. Esta trayectoria refleja un ajuste continuo que responde a un entorno de menor inflación y a las decisiones de política monetaria orientadas a reducir el costo del dinero.

Para noviembre de 2025, la tasa alcanzó 7.19%, lo que implica una reducción acumulada de 286 puntos base en comparación con el mismo mes del año previo.