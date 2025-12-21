Las ventas de viviendas existentes en EU suben por tercer mes consecutivo

Las ventas de viviendas de segunda mano en Estados Unidos (EU) aumentaron por tercer mes consecutivo en noviembre, gracias al continuo descenso de las tasas hipotecarias, según datos del sector.

Las ventas de viviendas existentes subieron 0.5% el mes pasado, de acuerdo con la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR, por su sigla en inglés), situándose en una tasa anual ajustada estacionalmente de 4.1 millones.

El descenso se debió “a la disminución de las tasas hipotecarios este otoño”, afirmó Lawrence Yun, economista jefe de la NAR. “Sin embargo, el crecimiento del inventario comienza a estancarse”.

Advirtió que, aunque el crecimiento de los salarios supera el aumento de los precios de la vivienda, la asequibilidad futura podría verse afectada si la oferta de viviendas no sigue el ritmo de la demanda.

Yun también señaló que, con “la riqueza inmobiliaria en máximos históricos, los propietarios no tienen prisa por poner sus propiedades a la venta durante los meses de invierno”.

En noviembre, el inventario total de viviendas se redujo 5.9 % con respecto al mes anterior, según la NAR.

En comparación con el año anterior, las ventas de viviendas existentes descendieron 1.0 por ciento.

El precio medio de venta subió 1.2% con respecto al año anterior, hasta alcanzar los 409,200 dólares, pero este valor fue inferior al registrado en los últimos meses.

La popular hipoteca a tasa fija a 30 años se situó en torno a 6.2% en noviembre, lo que supone un descenso con respecto a los niveles observados en meses anteriores.