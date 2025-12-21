Minera Frisco pagará por anticipado bono por 50 millones de dólares

Minera Frisco, una compañía controlada por el empresario Carlos Slim, el hombre de negocios más acaudalado de México, pagará de manera anticipada un bono a corto plazo que fue colocado en mayo de este año en el mercado bursátil nacional.

La minera pagará 50 millones de dólares del bono con clave de pizarra 'MFRISCO 00125', con cupón de 8.27% y que vence el 5 de mayo de 2026, mediante el cual recabó 4,000 millones de pesos (222.2 millones de dólares).

Se cubrirán los intereses devengados y no pagados a la fecha de amortización anticipada, así como cualquier cantidad pendiente relacionada con los certificados. El pago de este bono se llevará a cabo el 26 de diciembre a través del Indeval Institución para el depósito de valores.

Axtel, una compañía de servicios de telecomunicaciones, pactó un crédito con el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) por un monto de 1,600 millones de pesos (88.9 millones de dólares) con vencimiento a 10 años.

Los recursos serán para pagar anticipadamente 60 millones de dólares de un crédito que tenía contratado con la Corporación Financiera Internacional (IFC), así como para llevar a cabo el prepago parcial de 28 millones de dólares de un crédito bancario sindicado.

La empresa dijo que tras esta operación logró incrementar el promedio de su deuda de 3 a 4 años, lo que refuerza su estructura de capital.