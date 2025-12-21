Cowboys consuman trigésimo intento fallido en NFL

El trigésimo intento fallido de los Dallas Cowboys por volver a ser campeón de la NFL se consumó este fin de semana, cuando ni siquiera ha concluido la temporada regular 2025.

Los Cowboys fueron humillados 17-34 en casa (AT&T Stadium) por Los Ángeles Chargers en la Semana 16 y de esta forma ratificaron su adiós a cualquier posibilidad de avanzar a la postemporada 2025.

Desde una visión más amplia, esto significa que la organización deportiva más valiosa del mundo, de acuerdo con la revista Forbes, cumplirá oficialmente 30 años desde la última vez que levantó un título. Fue el 28 de enero de 1996 en el Super Bowl XXX ante Pittsburgh Steelers.

“Es algo que tenemos que evaluar”, comentó el propietario de los Cowboys, Jerry Jones, al término del partido contra Chargers. “Hay que ver cuáles son nuestras opciones y cómo corregir lo que no funcionó para no estar en esta misma situación el próximo año. Vamos a evaluar a todo el cuerpo técnico”.

Jones compró a los Cowboys en 1989, cuando tenían dos títulos de Super Bowl (VI y XII). En su gestión brillaron con los trofeos de las temporadas 1992, 1993 y 1995, capturando una gran masa de aficionados a nivel global. Pero eso se ha diluido con el mal paso en tres décadas.

En todo ese tiempo, los Cowboys ni siquiera han sido capaces de disputar el Campeonato de la Conferencia Nacional (NFC). Han sido eliminados siete veces en Ronda Divisional y seis en Ronda de Comodines (Wild Card).

Un dato todavía más alarmante es que entre las temporadas 1996 y 2024 todo el resto de integrantes de la NFC ha disputado el Campeonato de Conferencia al menos una vez, incluyendo a Detroit Lions, que nunca ha disputado el Super Bowl. El único sin llegar a esta instancia es Cowboys.

En la actual temporada, Dallas llegó con posibilidades de playoffs a la Semana 15, a pesar de registrar apenas seis victorias.

Philadelphia Eagles arruinó su última posibilidad al vencer (29-18) a Washington Commanders este fin de semana y, al mismo tiempo, convertirse en campeón de la División Este de la NFC.

La estocada final fue la derrota ante Chargers. Eso decretó dos temporadas consecutivas sin playoffs para una organización valuada en 13,000 millones de dólares, superando a los Golden State Warriors de NBA (11,000) y New York Yankees de MLB (8,200).

“Esta temporada todos estuvimos debajo de nuestras expectativas. No alcanzar playoffs lo dice todo. La pregunta ahora es si podemos hacer los cambios necesarios para ser efectivos”, reiteró el propietario.

Los Cowboys tienen la segunda peor defensa de la temporada, permitiendo un promedio de 30.3 puntos por partido. En ese rubro, sólo están por encima de Cincinnati Bengals (30.5).

La defensa es una pieza clave para entender el mal paso del equipo, ya que en ofensiva se encuentran en el top 5 con mayor cantidad de puntos con un total de 424, cerca de Los Ángeles Rams (457), Seattle Seahawks (443), Buffalo Bills (434) y Detroit Lions (428).

“Ciertamente no pensamos que estaríamos en esta situación a falta de tres partidos. Es muy decepcionante. Realmente, estoy muy decepcionado por nuestros aficionados y por estos jugadores”, remató Jerry Jones tras el partido de la Semana 16.

Historias diferentes

La Semana 16 marcó destinos positivos para otros equipos, en contraste con los Cowboys. El más claro ejemplo fueron los Eagles, que lograron su quinto título divisional en las últimas nueve temporadas y siguen en pie por defender su corona en el Super Bowl.

Otra marca a destacar fue la de los Pittsburgh Steelers de Aaron Rodgers, que vencieron 29-24 a Detroit Lions como visitantes.

Con esto, Steelers impuso una marca en la historia de la NFL con 22 temporadas consecutivas con récord ganador, ya que lo más bajo que podrían registrar en 2025 sería un 9-8. El entrenador en jefe Mike Tomlin ha sido responsable de 19 de esas 22 temporadas positivas.

A falta de dos semanas para concluir la fase regular, seis equipos ya tienen asegurado un lugar en postemporada: Denver Broncos, Seattle Seahawks, Chicago Bears, Philadelphia Eagles, Los Ángeles Rams y San Francisco 49ers.

New England Patriots, Jacksonville Jaguars, Buffalo Bills, Houston Texans y Los Ángeles Chargers son los que están cada vez más cerca de unirse, luego de sus registros positivos a doble dígito.

La Semana 16 concluirá este lunes con la visita de 49ers a Indiannapolis Colts, mientras que la penúltima jornada comenzará el jueves 25 de diciembre con una triple actividad navideña: Commanders ante Cowboys, Vikings ante Lions y Chiefs ante Broncos.