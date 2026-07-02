The Ground Above: Beth Orton continúa mirando hacia lo desconocido

Beth Orton ha trazado un camino musical único. Por más de tres décadas la cantautora originaria de Norfolk ha convivido entre los confines de lo mainstream y lo marginal. Ello le ha dado una posición única. Beth Orton sigue siendo una artista que ha evitado las etiquetas y las convenciones del pop.

En los noventa se utilizaba el término de “folktronica” para tratar de describir su sonido y por sus experimentos entre el folk y la música electrónica. Las preconcepciones de la industria trataron de encasillarla como la “reina del bajón”, mientras su voz se mezclaba en medio de los hipnóticos trances de “Where Do I Begin” de The Chemical Brothers. Su primer álbum Superpinkymandy fue producido por William Orbit.

Cuando el mundo conoció a Orton con “She Cries Your Name” y su versión a “I Wish I Never Saw The Sunshine” de The Ronettes en el extraordinario Trailer Park (1996), sus baladas acústicas e introspectivas estaban fuera de las indulgencias del britpop, los raves y el pop de las Spice Girls que dominaban los estéreos del momento.

En sus trabajos subsecuentes Central Reservation, Daybreaker, Comfort of Strangers, Sugaring Season, Kidstrings y Weather Alive, Beth Orton siempre ha tratado de mirar hacia adelante y sin la necesidad de repetirse.

En The Ground Above, su noveno álbum, la cantautora británica sigue mirando hacia lo desconocido. El álbum es una mirada introspectiva sobre la memoria y el tiempo.

Beth Orton funge como productora, compositora, cantante y líder de grupo junto con los multi-instrumentistas: Shahzad Ismaily, Sam Beste (Vernon Spring), los bateristas Tom Skinner (Sons of Kemet, The Smile) y Chris Vatalaro, el bajista Tom Herbert y Adrian Utley de Portishead.

Los arreglos de Beth Orton no se limitan a las estructuras tradicionales, aquí se cruzan los límites del free jazz, el ambient, el folk, el electro y el rock psicodélico, en composiciones llenas de texturas y que no buscan la inmediatez.

A lo largo de las ocho canciones que integran The Ground Above, Beth Orton nos entrega una meditación sobre cómo navegar el envejecimiento, la maternidad, la pérdida (“The Ground Above”, “Cigarette Curls”), la inestabilidad política y la decisión de permanecer en el arte, en el amor (“I’ll Miss You”, “Love You Right”) y en el mundo (“Otherside”).

“Waiting” es una balada sobre aceptar las cosas como son y sin ese afán de esperar que algo vendrá a rescatarnos. “Celestial Light” es una canción sobre estar vivo. Es un paisaje onírico donde las almas en pena sobrepasan los obstáculos de la noche para recibir el día como espíritus renovados por el brillo del sol.

“I’ll Miss You” es una canción al borde del rompimiento, donde la razón se da cuenta que el amor se acaba, pero en vez de recriminar, se convierte en un agradecimiento hacia los buenos momentos y los aprendizajes.

“Love You Right” no es una canción de desamor. Es una canción sobre tener el valor de elegir el amor nuevamente y sobre elegir a aquellos que nos ofrecen su mano para rescatarnos de este mundo.

Cuando llegamos a “Otherside”, somos espíritus que han sobrevivido la noche. Aquí Beth Orton nos invita a cantar por la libertad, por la vida, por hacer del nuevo día un mundo mejor. Es la invitación a permanecer en este mundo, y hacerlo un lugar mejor con música y nuestra presencia.

The Ground Above es una obra que constantemente se mueve entre la luz y la oscuridad. El álbum mantiene ese reflejo de lo que ha sido la dualidad de la obra y carrera de Orton, entre lo subterráneo y lo terrenal. Este álbum nos revela a una artista que no está anclada ni al pasado ni a la nostalgia y a quien tampoco le interesa revivir viejas glorias.

Beth Orton nos muestra una forma diferente de enfrentar el mundo. Este álbum no nos ofrece respuestas, pero nos invita a estar presentes en el momento con nuestra propia luz y esa música angelical.