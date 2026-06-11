Fever Pitch: 5 canciones con espíritu mundialista

El Mixtape de esta semana se puso la camiseta mundialista, pero más al estilo de Nick Hornby y su fiebre por la cancha. Por eso esta semana armé una pequeña selección de cinco canciones que despiertan los ánimos mundialistas.

1. “World in Motion” — New Order

New Order hizo el mejor de los himnos del futbol para la Copa del Mundo de Italia de 1990. La canción fue el tema oficial de la selección inglesa, a petición de la Football Association. “World in Motion” fue compuesta por New Order y coescrita con el comediante Keith Allen. Tiene una aparición del exfutbolista del Liverpool John Barnes con un rap.

“World in Motion” es una canción futbolera en el disfraz de un homenaje a las pistas del Club Hacienda de Manchester: la casa del acid house. En su estribillo “Love’s got the world in motion and I know what we can do” se mezcla una infusión de comunalidad y celebración con guiños al éxtasis. La canción sigue presente en las apariciones en vivo de New Order para contagiar con su espíritu futbolístico y convirtiendo los escenarios en pistas de baile del acid house.

2. “It Only Takes One Lion” — Belle and Sebastian

Belle and Sebastian compuso esta canción para la selección de Escocia con motivo de su participación en este Mundial. La banda liderada por Stuart Murdoch estuvo presentándola en sus conciertos más recientes —incluyendo la Ciudad de México— durante la gira para celebrar los 30 años de sus primeros dos álbumes. Con una aparición del Belle and Sebastian Football Club.

La canción evoca a la ya mencionada “World In Motion” y a “Three Lions (Football’s Coming Home)”, de The Lightning Seeds con los comediantes David Baddiel y Frank Skinner, y que fue el tema de la selección inglesa en la Eurocopa 96.

3. “Livin’ la Vida Loca” / “La Copa de la Vida” — Ricky Martin

“Livin’ la Vida Loca” —o “La Copa de la Vida”, como era conocida en su versión en español— estaba, parafraseando a la gran filósofa Mafalda, hasta en la sopa en 1998. La canción fue uno de los primeros crossovers latinos en conquistar la cima de las listas de Billboard en Estados Unidos.

La canción fue escrita por Robi Draco Rosa, el ex miembro de Menudo, y Desmond Child, con una larga lista de éxitos como “I Was Made for Lovin’ You” de KISS, “Livin’ on a Prayer” de Bon Jovi, “Poison” de Alice Cooper y “Waking up in Vegas” de Katy Perry.

“Livin’ la Vida Loca” fue el himno del Mundial de Francia 98 y abrió las puertas al mercado a una oleada de artistas como Shakira, Jennifer Lopez, Marc Anthony y Enrique Iglesias, que conquistaron los oídos y los charts del mundo en la explosión latina de finales de los 90.

4. “Para siempre, Diego” — Ratones Paranoicos

De todas las composiciones hechas a Diego Armando Maradona, los Ratones Paranoicos siempre me conquistaron con esta canción.

“Para siempre, Diego” fue editada en 2001, cuatro años después del retiro de Maradona de las canchas. La canción tiene dos versiones: una que es un homenaje al 10 de la selección argentina “o la mejor zurda, no queda duda”. La otra versión es un dueto entre los Ratones Paranoicos y Andrés Calamaro que primero fue editada en el álbum Vivo Paranoico.

5. “Tubthumping” — Chumbawamba

¿Qué era lo primero que escuchabas al inicio del FIFA ‘98 después de la musiquita del Playstation? Chumbawamba. “Tubthumping” es una canción poco profunda que ha acompañado incontables fiestas y parrandas desde su lanzamiento el 11 de agosto de 1997.

“Tubthumping” es una canción que ha sido considerada one-hit wonder y una de las 20 canciones más molestas según la Rolling Stone, pero es una máquina del tiempo al Mundial de Francia 98.

Bonus Track: “Bright Side of the Road” — Van Morrison

Van Morrison musicaliza el triunfo del Arsenal contra el Liverpool en la primera adaptación cinematográfica de Fever Pitch (1997), estelarizada por Colin Firth. La escena captura el reencuentro entre el protagonista Paul Ashworth con su amada Sarah Hughes, entre la euforia de un partido de futbol que contagia hasta los más amargados.