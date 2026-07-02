Lectura 1:00 min
Canal de Panamá reducirá el calado de los buques Neopanamax a partir del 24 de julio
La ACP seguirá vigilando de cerca los niveles de los lagos y las previsiones hidrológicas.
La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) anunció que reducirá el calado máximo de los buques en las esclusas Neopanamax a 49 pies (14.94 metros) a partir del 24 de julio y a 48.5 pies (14.78 metros) a partir del 15 de agosto.
"La ACP seguirá vigilando de cerca los niveles de los lagos y las previsiones hidrológicas, y anunciará cualquier ajuste operativo adicional que se considere necesario", señaló la administración de la vía interoceánica en un comunicado fechado el miércoles.