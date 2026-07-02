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Canal de Panamá reducirá el calado de los buques Neopanamax a partir del 24 de julio

La ACP seguirá vigilando de cerca ​los niveles de los lagos y ⁠las previsiones ⁠hidrológicas.

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Reuters

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) ⁠anunció que reducirá ⁠el calado máximo de los buques en las esclusas Neopanamax a 49 pies (14.94 metros) a partir del 24 de julio y a 48.5 pies (14.78 metros) a partir del 15 de agosto.

"La ACP seguirá vigilando de cerca los niveles de los lagos y ⁠las previsiones ⁠hidrológicas, ⁠y anunciará cualquier ajuste operativo ⁠adicional que se considere necesario", señaló la administración de la vía interoceánica en un comunicado fechado el miércoles.

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