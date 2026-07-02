Necesaria una planeación integral para la zona metropolitana de Querétaro, alertan ingenieros

Querétaro, Qro. Frente a los retos que tiene la Zona Metropolitana (ZM) en materia de desarrollo urbano e infraestructura hidráulica, es necesario que se creen estrategias con una visión integral de la región y no de forma aislada, alertó el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Querétaro (CICQ), Pablo Talamantes Contreras.

De acuerdo con el especialista, debe tomarse en cuenta el desarrollo de los municipios que integran la ZM: Corregidora, El Marqués, Huimilpan y Querétaro, incluyendo a Colón cuya expansión lo vincula al área metropolitana.

La ubicación de Colón y el crecimiento que ha experimentado en los últimos años, lo convierten en un punto de atención, debido a que su desarrollo tiene efectos hídricos y de movilidad en la ZM.

“Querétaro como ciudad ya no se debe ver de esa manera, yo creo que Querétaro ya trascendió a una metrópolis y se tienen que conjuntar la zona conurbada, los municipios que están en la alternativa, que son Corregidora, Huimilpan, El Marqués, Querétaro propiamente. Y aumentaría también a Colón porque es una parte importante, que es la parte alta de desarrollo de esta metrópoli; y viene a hacer efectos hacia la parte baja, en cuanto al agua y la movilidad, principalmente”, expuso.

El presidente del CICQ destacó que es necesario que se haga un trabajo conjunto y de forma periódica, para promover estrategias antes de que se presenten problemas, como ocurre cada temporada de lluvias en materia de infraestructura hidráulica.

Al trabajar integralmente los problemas que vive la Zona Metropolitana, dijo, es posible generar soluciones permanentes y no aisladas.

“Esos problemas no se tienen que ver de manera aislada, por municipio; cuando empezamos a ver la integralidad del problema, damos soluciones integrales. Cualquier efecto que se tenga en la ciudad de Querétaro no se queda en Querétaro, repercute hacia la parte de abajo”, declaró.

En materia pluvial, mencionó la importancia de contar con un manejo integral de la cuenca, para tener un mejor control de los escurrimientos del agua de lluvia; puso como ejemplo que la cuenca inicia en el municipio de Colón y, si su zona urbana crece, los escurrimientos de la región afectarán a otros municipios del área metropolitana.

“Nosotros no tenemos que hacer soluciones inmediatas, sino soluciones planeadas; a partir de una solución planeada es el manejo de la cuenca, no solamente con presas podemos detener el agua, podemos tener una serie de terrazas de control para disminuir los efectos, en las laderas podemos trabajar drenes para que el agua no te caiga directamente, se sature la ladera y te venga un colapso de la misma. hay muchas alternativas de solución de manera ingenieril que van a ayudar a tener control en la parte alta”, explicó.

También podría hacerse un análisis de los bordos que hay en el estado, de acuerdo con el presidente del colegio existen casi 600 bordos que eran abrevaderos, pero instó a que se revise el estado de cada uno de ellos para identificar posibles problemas o infiltraciones; ahondó que han detectado filtraciones en la presa de El Salto, por lo que llamó a hacer un diagnóstico para dictaminar si representa un riesgo.

La entidad, refirió, enfrenta retos en materia de agua, movilidad y gestión del riesgo hidrológico, son parte de los temas que abordarán en el XVIII Congreso Internacional de Ingeniería Civil que se realizará en la capital de Querétaro, del 26 al 29 de agosto.

El secretario general de la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles (FEMCIC), Héctor Rosas Zariñana, destacó que en el congreso abordarán temas de urbanismo y desarrollo territorial, innovación en sistemas de transporte sostenible, infraestructura y ciudades verticales, temas de urbanismo, tecnologías de la construcción 4.0, energía y sostenibilidad, entre otros.