Constructores en Puebla prevén llegar al 40% de participación en obra pública en 2º semestre

Puebla, Pue. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Puebla estimó que para el segundo semestre la participación de su sector en obra pública crezca al 40% con los proyectos que se vienen anunciando por el gobierno del estado, entre ellos la remodelación y ampliación del aeropuerto local y obras aledañas al mismo.

Raymundo del Valle Lafont, presidente del organismo, dijo en entrevista a El Economista que el arranque del año no ha sido positivo debido a que las inversiones públicas para proyectos fueron lentas, por lo que sus socios se vienen desarrollando en la obra privada.

No obstante, reiteró que hay confianza entre los constructores poblanos que se mejore la participación en obras públicas, donde en este momento es del 30%.

Dijo que en el caso de los proyectos federales ven más dinamismo que en los locales, por lo que espera que haya una recuperación hacia el segundo semestre.

Aeropuerto de Puebla

Recordó que están por salir las licitaciones de obras para el Aeropuerto Internacional de Puebla “Hermanos Serdán”, cuya inversión será de 1,000 millones de pesos para remodelaciones significativas que comprenden una nueva sala de espera y la ampliación del estacionamiento.

En este tenor, dijo que hay la posibilidad de que constructores poblanos se hagan cargo de las obras en la terminal, ubicada en el municipio de Huejotzingo, ya que hay un compromiso del gobernador Alejandro Armenta Mier, por priorizar al sector local.

“Desde el año pasado hemos visto complicaciones en la obra pública, porque las inversiones se vienen dando de forma lenta no solo en Puebla sino en todo el país”, ahondó.

Raymundo del Valle dijo que también esperan que a nivel federal se dé celeridad al programa de Viviendas para el Bienestar, donde el sector constructor busca que sean considerados.

Asimismo, mencionó que la CMIC está presentando proyectos al gobierno del estado para que los pueda considerar con base al diagnóstico que tienen sobre las necesidades de Puebla y su zona metropolitana, en infraestructura carretera.

Insistió en que en este segundo semestre se debe tener mayor dinamismo en el sector, lo cual se refleje en economía y empleos.