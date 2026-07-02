Victoria de Fujimori en Perú respalda confianza de inversionistas y continuidad económica: Moody's

La agencia ⁠de calificación Moody's dijo el jueves que la victoria de Keiko ⁠Fujimori en las elecciones presidenciales de Perú respalda la confianza de los inversionistas y refuerza la continuidad de la política macroeconómica en el país minero.

La derechista Fujimori, ⁠que postuló por cuarta vez, fue elegida ⁠presidenta para el período 2026-2031 derrotando al izquierdista Roberto Sánchez por poco más de 49,000 votos, o un margen de diferencia de 0.3 puntos porcentuales, lo que refleja la alta polarización que afecta a la política en Perú.

"La elección de Fujimori apunta a la continuidad del marco de formulación de políticas en Perú y a un entorno macroeconómico más predecible, lo que respalda el perfil crediticio soberano", dijo Moody's Ratings en un comunicado.

"La mejora del sentimiento de los inversionistas en un entorno operativo más predecible probablemente sostendrá una sólida dinámica de inversión y reforzará las perspectivas de crecimiento económico", agregó la agencia calificadora.

Moody's Ratings manifestó que datos recientes indican que la inversión privada ha sido un factor clave de la recuperación económica de Perú, respaldada por una mayor confianza empresarial y condiciones externas favorables.

La continuidad de las políticas y el esfuerzo para reducir las cargas regulatorias en Perú "destrabarán proyectos de gran escala en minería e infraestructura", lo que permitirá registrar crecimientos cercanos al promedio de 3.5% del 2024 y del 2025 y "potencialmente más ⁠elevadas a mediano plazo", dijo Moody's.

La agencia ⁠señaló, sin embargo, que la ⁠trayectoria hacia una mayor reducción del déficit fiscal, sostenida en un contexto de crecientes presiones de ⁠gasto, "aún está por definirse", en un contexto en que recientes medidas legislativass han elevado el gasto sin acompañar medidas compensatorias de ingresos.

Además, la presión fiscal relacionada a posibles reparaciones de infraestructura por El Niño y el gasto de emergencia podrían afectar los resultados a corto plazo, agregó.

Más temprano, el Gobierno peruano declaró en estado de emergencia por un plazo de 60 días en casi el 40% de ⁠los distritos del país "por peligro inminente" de El Niño.

Fujimori, la hija del exmandatario Alberto Fujimori, asumirá la presidencia el 28 de julio para un periodo de cinco años.