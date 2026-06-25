Los 15 mejores álbumes en lo que va del 2026

La mitad de año ha llegado y con eso es momento de darnos un respiro musical para repasar algunos de los discos que más me han emocionado este 2026.

The Mountain — Gorillaz

Damon Albarn y Jamie Hewlett hicieron una obra majestuosa sobre el duelo y la muerte. The Mountain es una meditación a la cual hay que dedicarle tiempo y poco a poco va develando sus secretos musicales.

The Mountain contiene colaboraciones con los vivos como: Anoushka Shankar, Sparks, Bizarrap, IDLES, Paul Simonon (The Clash), Johnny Marr (The Smiths), Trueno, Jalen Ngonda. También incluye a algunos de sus colaboradores desde el más allá: Tony Allen, Trugoy The Dove (De La Soul), Dennis Hopper y Mark E. Smith (The Fall).

2. American Stories — Rostam

Rostam Batmanglij nos ofrece una colección de historias nocturnas dentro de 10 canciones.

El productor y uno de los miembros fundadores de Vampire Weekend conjura las atmósferas oníricas del “Astral Weeks” de Van Morrison con instrumentaciones y arreglos del Medio Oriente. En las letras también aparece Bob Dylan y los lenguajes del pop estadounidense.

Rostam nos ofrece una colección de conversaciones de cama que invitan a escucharse una y otra vez.

3. Honora — Flea

Honora (2026). Foto: Warner Music

El álbum debut de Michael Balzary es una verdadera sorpresa musical donde Flea conecta con sus raíces y sus influencias musicales. En Honora Flea reinterpreta a Parliament Funkadelic, Frank Ocean y Jimmy Webb.

4. PLAY ME — Kim Gordon

Play Me - Kim Gordon.

A sus 73 años Kim Gordon nos entregó un trabajo que no busca complacer a nadie. La ex bajista de Sonic Youth ha roto con todas las preconcepciones sobre una carrera solista y en su segundo álbum en solitario demuestra que ella está en un lugar único.

PLAY ME es un trabajo breve, conciso, confrontativo y la prueba de que Kim Gordon sigue rompiendo techos musicales.

5. Montaña — Hello Seahorse!

Montaña - Hello Seahorse!

Montaña muestra la constante evolución y maduración de esta banda de la Ciudad de México. La voz de Denise Gutiérrez sigue llevándonos por aguas misteriosas llenas de tonalidades operísticas con ritmos de dub, electro y más.

6. The Boys of Dungeon Lane — Paul McCartney

The Boys of Dungeon Lane - Paul McCartney.

Sir Paul McCartney tiene un espíritu musical incansable y su vigésimo álbum en solitario es una prueba de ello. The Boys of Dungeon Lane es una mirada a un álbum de fotos viejas que nos transporta al puerto de Liverpool y las vivencias de un jóven con mucha vida por delante.

7. Born to Kill — Social Distortion

Born to Kill - Social Distortion

El veterano punk de Mike Ness lleva más de cuatro décadas perfeccionando su propia versión del punk campirano. En una combinación que sigue siendo 50% The Clash y el otro 50% Johnny Cash, Mike Ness y compañía nos ofrecen un álbum lleno de country punk para la costa de California.

8. Maitreya Corso — Maya Hawke

Maitreya Corso - Maya Hawke

Maitreya Corso es un álbum que refleja la maduración de Maya Hawke como artista y compositora. Su cuarto álbum es una meditación sobre la fama y la vida privada, un reflejo de sus múltiples facetas creativas.

9. Creature of Habit — Courtney Barnett

Creature of Habit - Courtney Barnett

El cuarto álbum de la australiana Courtney Barnett fue hecho en colaboración con Stella Mozgawa de Warpaint e incluye colaboraciones con Waxahatchee, Flea de Red Hot Chili Peppers, Floating Points y Zach Dawes de the Last Shadow Puppets.

Creature of Habit es un álbum que poco a poco se va guardando en la memoria, como un riff que no quiere dejarte.

10. Murmurs — Butler, Blake & Grant

Murmurs - Butler, Blake & Grant.

Bernard Butler de Suede, Norman Blake de Teenage Fanclub y Norman Grant nos entregan en su segundo álbum Murmurs nuevamente una colección de melodías infusionadas con folk rock, britpop y una sensibilidad inglesa para acompañar con una taza de té y una tarde lluviosa.

11. Uncommon Side Effects — Marc Valentine

Uncommon Side Effects - Marc Valentine. Foto: Wicked Cool Records

Uncommon Side Effects es una píldora de pop punk por parte de un músico veterano. Las canciones de Valentine son flechazos musicales directos, sin rellenos, contenidos en 3 minutos. El álbum fue editado por el sello Wicked Cool Records de Steven Van Zandt, guitarrista de la E Street Band.

12. Visions — Alice Merton

Vissions - Alice Merton

El tercer álbum de Alice Merton es el trabajo más completo hasta la fecha de la cantante germano-canadiense. Visions es un álbum de pop con guitarras muy distorsionadas.

13. World’s Gone Wrong — Lucinda Williams

Lucinda Williams - World's Gone Wrong. Foto: Highway 20 Records

Lucinda Williams es una de las compositoras femeninas más importantes de las últimas décadas. En World’s Gone Wrong, Lucinda nos entrega una colección de canciones de protesta para la era de los presidentes xenófobos, racistas e ignorantes.

14. Nine Inch Noize — Nine Inch Noize

Nine Inch Noize.

Nine Inch Noize es la colaboración entre Nine Inch Nails y Boys Noize. Este no es un pretexto de mera nostalgia, es un ejercicio para reimaginar algunas de canciones de la extensa discografía del proyecto de vida de Trent Reznor.

15. Inferno — Boards of Canada

Inferno - Boards of Canada

El quinto álbum de Boards of Canada y su primero en 13 años es un hipnótico viaje por una carretera al infierno. Es un soundtrack distópico para estos tiempos de oscuridad e incertidumbre.