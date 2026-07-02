Exportadores de Jalisco ven certidumbre para comercio regional con T-MEC

Guadalajara, Jal. La decisión de Estados Unidos de mantener vigente el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) bajo un esquema de revisiones anuales durante los próximos 10 años, representa un escenario de mayor certidumbre para el comercio regional, aunque obligará a México a acelerar reformas pendientes para preservar su competitividad, dijo a El Economista el presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior (COMCE) de Occidente, Miguel Ángel Landeros.

El dirigente empresarial consideró que aunque el sector exportador de la entidad hubiera preferido una extensión del acuerdo sin modificaciones, el nuevo mecanismo elimina el principal factor de incertidumbre que enfrentaban empresas e inversionistas que era la posibilidad de que Estados Unidos decidiera abandonar el tratado.

"Aunque no es lo que hubiéramos querido, no es una mala noticia. La mala noticia hubiera sido la terminación del T-MEC por parte de Estados Unidos", indicó Landeros Volquarts.

Resaltó que el acuerdo comercial conserva su vigencia y que no existen cambios inmediatos para las operaciones de comercio exterior, por lo que los beneficios arancelarios y las condiciones de acceso preferencial a los mercados de Norteamérica permanecen sin alteraciones.

"Hay que tener muy claro que el T-MEC sigue vigente, que los beneficios arancelarios permanecen iguales, que no hay cambios inmediatos que modifiquen las operaciones comerciales", enfatizó.

De acuerdo con el presidente de Comce Occidente, también es necesario considerar el calendario político estadounidense, pues recordó que las administraciones en ese país cambian cada cuatro años, por lo que futuras revisiones podrían realizarse bajo gobiernos con una visión distinta sobre la integración económica regional.

Prioridades en México

No obstante, Landeros Volquarts advirtió que la continuidad del tratado comercial no exime a México de atender temas estructurales como el fortalecimiento de las reglas de origen para evitar que mercancías provenientes de Asia, particularmente de China, ingresen al mercado estadounidense utilizando a México como plataforma de exportación bajo el amparo del T-MEC.

Asimismo, señaló que el país debe acelerar la modernización de su infraestructura aduanera, una demanda constante del sector exportador que, afirmó, continúa pendiente pese a las continuas promesas de las autoridades.

"Si México hace bien las cosas como debe hacerlo, no tenemos de qué preocuparnos", puntualizó.

El presidente de Comce Occidente también llamó a fortalecer los apoyos financieros dirigidos a las pequeñas y medianas empresas (Pymes), al considerar que este segmento será determinante para aprovechar las oportunidades que seguirá ofreciendo el mercado de Norteamérica, pese a las revisiones periódicas del tratado.