Israel conmemora 1,000 días del 7 de octubre con llamado a crear comisión de investigación

Israel conmemora este jueves los 1,000 días del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, mientras persisten las divisiones internas y los llamados a crear una comisión estatal de investigación, algo que el gobierno de Benjamin Netanyahu rechaza.

Durante la jornada se celebraron en todo el país una serie de actos de conmemoración y protestas contra la gestión del Ejecutivo durante el ataque y en los meses posteriores.

La primera ceremonia tuvo lugar a las 06:29 de la mañana (03:29 GMT), la hora exacta en que el movimiento islamista palestino lanzó su ataque contra Israel y desencadenó una guerra en la Franja de Gaza.

Para Dina Hertz, residente de Jerusalén, lo que más le pesa es que 1,000 días después siente que siguen "atrapados en esta situación y no se ha hecho lo necesario para poder pasar página".

"Me refiero a una verdadera comisión de investigación, a que se asuman responsabilidades y se extraigan lecciones concretas, y a que quienes estaban al mando el 7 de octubre muestren un auténtico sentimiento de vergüenza y dolor", declaró a la AFP la mujer.

Aquel sábado, al término de la festividad judía de Sucot, los milicianos islamistas lanzaron desde Gaza un ataque sorpresa en lo que pasó a ser el día más mortífero en la historia del Estado de Israel desde su creación en 1948.

El ataque dejó 1.221 muertos, en su mayoría civiles, según un recuento de la AFP basado en cifras oficiales israelíes. Además, Hamás se llevó a 251 rehenes a Gaza.

La ofensiva israelí de represalia en Gaza dejó más de 73,000 muertos, en su mayor parte civiles, según las cifras del Ministerio de Salud del gobierno encabezado por Hamás, consideradas fiables por la ONU.

Barrios enteros del enclave palestino quedaron arrasados, con viviendas, hospitales, escuelas y redes de abastecimiento de agua en ruinas. Para sobrevivir, la gran mayoría de los dos millones de gazatíes tuvo que desplazarse varias veces a lo largo de los dos años de conflicto, en medio de una gigantesca crisis humanitaria.

Las fuerzas israelíes ocupan actualmente cerca del 70% del territorio de la Franja, según autoridades locales.

Desde la entrada en vigor de un alto el fuego el 10 de octubre del año pasado, al menos 1,059 palestinos han muerto en Gaza, de acuerdo con la misma fuente. En el mismo período, el ejército israelí informó de la muerte de cinco soldados y un contratista.

- "Un día de furia" -

Miles de manifestantes se reunieron por la noche en la "Plaza de los Rehenes", la explanada del Museo de Bellas Artes de Tel Aviv, oficialmente rebautizada como "plaza de la Memoria". Agitaron banderas israelíes y pancartas hostiles al primer ministro Benjamín Netanyahu.

El principal acto conmemorativo tuvo lugar por la noche en el parque Hayarkon de Tel Aviv, reuniendo a familias y figuras del movimiento de protesta contra las autoridades israelíes y su gestión de los acontecimientos.

Han pasado mil días y no se ha creado ninguna comisión nacional de investigación.

"Es un día de llanto, un día de furia, un día de ira y, sobre todo, un día de luto", dijo Eyal Eshel, cuya hija, una soldado, fue asesinada el 7 de octubre.

"Durante 1.000 días hemos seguido contando, y seguiremos contando hasta que se establezca una comisión estatal de investigación y hasta que este gobierno ya no esté en el poder", agregó.

Manifestantes antigubernamentales bloquearon el jueves por la noche un tramo de la autopista Ayalon, la principal vía que atraviesa la metrópolis costera, otro lugar emblemático de la protesta durante la guerra en Gaza. Ocho personas fueron detenidas, según la policía.

Durante un encuentro con un grupo de familias en duelo, el presidente israelí Isaac Herzog afirmó que esta jornada era "un recordatorio de la capacidad de Israel para levantarse de la crisis y de un dolor insoportable".

La organización Comité Octubre, fundada por familiares de las víctimas y de los rehenes del 7 de octubre, exigió en X la creación inmediata de una comisión estatal de investigación.

Según las encuestas, una amplia mayoría de israelíes de todo el espectro político apoya la creación de un organismo que determine las responsabilidades por los fallos de las autoridades para impedir el ataque de Hamás.

Sin embargo, el gobierno de Netanyahu se negó reiteradamente a crear una comisión de este tipo, pese a que Israel recurrió en el pasado a este mecanismo para investigar graves fallos del Estado.

Netanyahu es el jefe de gobierno que más tiempo permaneció en el poder en la historia del Estado de Israel y ha sido muy criticado en medios locales. Lo acusan de reescribir la historia al afirmar, por ejemplo, que logró el regreso de "todos nuestros rehenes", sin precisar que 42 de ellos murieron en Gaza.

Una encuesta reciente mostró que la mayoría de los israelíes quiere que deje el cargo.