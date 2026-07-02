El pago de utilidades pone en riesgo la titularidad de contrato en la mina La Herradura de Peñoles

El Sindicato Nacional Minero Metalúrgico de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), encabezado por Javier Villarreal, inició el proceso legal para demandar la titularidad del contrato colectivo de trabajo en la mina La Herradura, ubicada en Caborca, Sonora, propiedad de Grupo Peñoles.

La organización gremial busca representar a los más de 2,500 trabajadores de este yacimiento de oro, debido a la inconformidad de la plantilla laboral con los montos otorgados por concepto de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU). De acuerdo con representantes sindicales, los mineros han percibido un límite de 90 días de salario durante los últimos cinco años a partir de la reforma en la materia, mientras que el valor de la onza de oro superó la barrera de los 4,000 dólares.

Por ello, los trabajadores de La Herradura iniciaron su afiliación a la organización adherida a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) ante la falta de acuerdos con la actual dirigencia a cargo del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros "Frente", liderado por Carlos Pavón Campos.

Villarreal informó que la estrategia legal se conducirá por la vía institucional y mediante los mecanismos normativos vigentes para evitar paros de labores o bloqueos en la unidad minera. El dirigente señaló que se solicitará a la autoridad judicial que el proceso de votación para definir la representación sindical se realice mediante el voto libre, directo y secreto, restringiendo el ingreso de dispositivos móviles para garantizar la transparencia de la elección.

La propuesta de la Confederación de Trabajadores de México contempla replicar el modelo contractual implementado en la mina de Cananea, donde se incorporó el pago total equivalente al 10% de las utilidades fiscales de la empresa dentro del contrato colectivo de trabajo. Con base en las estimaciones del sindicato solicitante y las variables del mercado de metales preciosos, el esquema propuesto podría generar percepciones por este concepto superiores a los 800,000 pesos por trabajador para el ejercicio fiscal del próximo año.

Destacó que existe el rumor de que el Sindicato “Frente” haga un emplazamiento a huelga para frenar la determinación de los trabajadores, cambiar de organización sindical.