El Mundial 2026 se mueve gracias a Hyundai: así trabajará uno de los patrocinadores clave del torneo

El Mundial es uno de los eventos más importantes del planeta, y su ejecución depende de la colaboración cuidadosamente elegida entre múltiples actores. Para la Copa del Mundo 2026, Hyundai Motor de México se consolida como uno de esos aliados clave, con un papel que va mucho más allá de la publicidad. Más de 160 unidades para mover el torneo

La colaboración de Hyundai con la FIFA se traduce, en primer lugar, en movilidad. La marca entregó más de 160 unidades de distintos modelos de su gama para facilitar los traslados de personajes clave del evento: directivos, invitados especiales y equipos operativos.

La flota mexicana está integrada por los siguientes modelos:

Hyundai Creta

Hyundai Tucson HEV

Hyundai Palisade HEV

Como referencia del tamaño de la operación, a nivel global Hyundai —socio de la FIFA desde hace más de dos décadas— desplegará cerca de 1,500 vehículos entre las 16 ciudades sede de Estados Unidos, Canadá y México, además de estrenarse como Socio Oficial de Robótica del organismo.

Del Tour del Trofeo a la Alineación Hyundai

Las actividades de la marca arrancaron mucho antes del primer partido. Como patrocinador oficial, Hyundai fue parte clave del Tour del Trofeo, en el que participó como convoy oficial: trasladó el trofeo a través de nueve ciudades de México, a bordo de varios SUV híbridos, para que los aficionados pudieran verlo de cerca.

La marca también creó la Alineación Hyundai, una plataforma en la que figuras icónicas del fútbol nacional colaboran con contenidos, experiencias y dinámicas previas al torneo. Entre ellas están Guillermo "Memo" Ochoa, Luis "El Matador" Hernández, Oswaldo Sánchez y César "Chino" Huerta.