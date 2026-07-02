España tiene todavía mucho margen de mejora, dice Luis de la ⁠Fuente tras la goleada a Austria

El seleccionador de España, Luis de la ⁠Fuente, se negó a dejarse llevar por el entusiasmo tras la contundente victoria 3-0 de su equipo sobre Austria, ⁠que les clasificó el jueves ⁠para los octavos de final del Mundial, insistiendo en que aún hay mucho margen de mejora.

España, que aún no ha encajado ningún gol en el torneo, ofreció una actuación dominante en la que Mikel Oyarzabal marcó dos goles y Pedro Porro uno, lo que reafirmó su condición de favorita.

"Tengo muchos motivos para estar feliz hoy. La victoria es importantísima. El triunfo ha sido sensacional", dijo De la Fuente a periodistas.

El entrenador señaló que el progreso de España se ha basado en un proceso a largo plazo, más que en una actuación aislada, y subrayó que las fases eliminatorias del Mundial 2026 exigirán un nivel aún mayor.

"Hemos corregido aspectos, pero se trata de mejorar siempre. Podemos mejorar nuestro porcentaje de eficiencia. Y el próximo rival será más difícil, y ⁠eso nos obligará a redoblar esfuerzos".

De ⁠la Fuente advirtió que ⁠no había que creer que España hubiera alcanzado su máximo nivel ⁠tras otra impresionante exhibición defensiva en la que Austria no logró realizar ningún tiro a puerta.

"Nuestro espíritu es seguir mejorando desde la perspectiva de que este equipo no ha tocado techo. Somos ambiciosos, insaciables deportivamente".

El técnico de 65 años elogió a su lateral izquierdo Marc Cucurella, autor de dos asistencias para ⁠Oyarzabal, calificándolo de "infalible" y "de nivel top".

"Tengo mucha suerte de dirigir a estos futbolistas maravillosos. El crecimiento es infinito".