¿Cómo tramitar la afiliación al IMSS para  mexicanos repatriados de EU?

Los mexicanos repatriados desde Estados Unidos deben cumplir con seis requisitos para ejercer su derecho a afiliarse al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y acceder a sus servicios médicos hasta por tres meses.

Desde el 29 de abril pasado y hasta el 31 de diciembre de 2026, los repatriados mexicanos tienen derecho de registrarse en el IMSS para tener acceso a las prestaciones en especie -atención médica- hasta por un máximo de tres meses.

El decreto presidencial que establece que tienen derecho a recibir atención médica junto con sus beneficiarios por “razones humanitarias y de solidaridad social”.

¿Quiénes pueden afiliarse al IMSS?

Los mexicanos repatriados y sus beneficiarios legales tienen derecho a afiliarse a las prestaciones en especie del IMSS que incluyen los siguientes servicios:

Asistencia médica y quirúrgica.

Medicamentos.

Atención hospitalaria.

Atención obstétrica, si es el caso.

Los beneficiarios legales están definidos en el artículo 84 de la Ley de Seguridad Social y son:

La esposa, esposo o concubina, es decir, el cónyuge o la persona con la que hace vida marital.

Los hijos menores de 16 años o hasta 25 si estudian. También contempla a los hijos con enfermedades crónicas o discapacidades de por vida.

Los padres del asegurado siempre y cuando vivan con él y sean sus dependientes económicos.

Para hacer efectiva la afiliación, el IMSS definió los requisitos que deben cumplir los repatriados para ser derechohabientes:

El primer paso es registrarse en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) que les corresponda de acuerdo con su domicilio.

Debe contar con los siguientes documentos: CURP, código postal y un correo electrónico personal. Con eso, el trámite es posible hacerlo desde el celular mediante la descarga de la aplicación IMSS Digital .

Los repatriados podrán generar o localizar su NSS a través del portal de internet del IMSS, la app móvil o acudiendo a la subdelegación que le corresponda a su domicilio.

El registro de los beneficiarios se puede hacer a tráves del sitio www.imss.gob.mx , en las sección de escritores virtual. En este aso requiere contar con e.firma vigente.

Si decide hacerlo de manera presencial debe presentarse en su UMF de lunes a viernes en días hábiles para el IMSS de 8 a 14 horas en unidades sólo con turno matutino o de 8 a 19:30 horas en las que cuentan con turno vespertino.

Llevar identificación oficial con fotografía y los requisitos del beneficiario según su relació que se pueden consultar en https://www.imss.gob.mx/node/94758

Obligaciones de autoridades para cumplir con la afiliación de repatriados al IMSS

El IMSS estableció cuáles son las reglas y las instituciones participantes para cumplir con el programa. El Instituto Nacional de Migración (INM) es la entidad responsable de proporcionar al IMSS la CURP de las personas repatriadas. El IMSS deberá entregar al INM el Número de Seguridad Social (NSS) para los movimientos de afiliación de los beneficiarios del programa.

Las responsabilidades del INM son las siguientes: