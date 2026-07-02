Clara Brugada promulga la Ley del Sistema de Cuidados de la CDMX

Este jueves la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, promulgó la Ley del Sistema de Cuidados de la Ciudad de México y expresó su reconocimiento a las y los diputados del Congreso local, que aprobaron por unanimidad esta iniciativa.

"Tenemos una deuda histórica con las mujeres y hoy promulgamos no sólo una ley, sino una ruta para empezar a saldarla, garantizando tiempo para vivir: reconocer para dignificar y reducir para liberar", indicó Brugada.

Durante el evento de la promulgación de la Ley, la mandataria capitalina estuvo acompañada por integrantes de su gabinete, alcaldes, legisladores locales, la senadora Laura Itzel Castillo Juárez y la coordinadora residente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en México, Allegra María del Pilar Baiocchi.

Los 6 ejes clave de la Ley del Sistema de Cuidados

La jefa de Gobierno detalló los aspectos fundamentales de la nueva normativa que guiarán la construcción del Estado de Bienestar en la capital:

1. Reconocimiento de tres dimensiones: En cumplimiento con resoluciones de la Corte Interamericana, se establece el derecho humano a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado.

2. Desfeminización del trabajo de los cuidados: Se busca erradicar la división sexual del trabajo, estableciendo que el trabajo de los cuidados es responsabilidad de todas y todos, "no sólo de las mujeres, no sólo de las familias, no sólo del mercado y no sólo del gobierno".

3. Nueva infraestructura pública: Esta ley establece la obligación de construir una nueva infraestructura de cuidados y de ampliar progresivamente los servicios públicos. Esta obligación de construir infraestructura es indeclinable y transexenal, hasta lograr la plena universalidad del Sistema de Cuidados. Por ello, al término de la presente administración, la CDMX contará con:

100 nuevas Utopías.

200 nuevas Casas de las Tres R’s.

300 nuevos Centros de Cuidado Infantil.

200 nuevas Casas de Día para adultos mayores.

200 nuevos espacios para personas con discapacidad.

4. Sistema de Educación Inicial para las Infancias: Se garantiza de forma disruptiva el derecho a la educación y cuidados públicos para la primera infancia.

5. Cálculo del valor económico del trabajo no remunerado: Se instruyó a la Secretaría de Bienestar local a conformar un grupo de especialistas para realizar la primera contabilidad oficial de estas labores en la ciudad.

6. Erradicación de la pobreza de tiempo: Esta Ley busca garantizar derechos plenos, para personas cuidadoras, mayoritariamente mujeres, así como avanzar hacia la erradicación de la pobreza de tiempo.

Se consultaron a más de 6,000 personas y 150 organizaciones civiles

La diputada Cecilia Vadillo Obregón, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México, destacó que la elaboración de la ley incluyó un intenso proceso de parlamento abierto en el que se consultó a más de 6,000 personas y 150 organizaciones civiles. Durante el diagnóstico, se reveló que el 80% de las personas cuidadoras en la ciudad no se sienten cuidadas.

Por su parte, el secretario de Bienestar e Igualdad Social de la CDMX, Pablo Yanes Rizo, reiteró que el Sistema de Cuidados es el nuevo pilar del Estado Social de Derechos.

ONU celebra promulgación

La coordinadora residente de la Organización para las Naciones Unidas (ONU), Allegra María del Pilar Baiocchi, celebró la promulgación argumentando que la Ciudad de México traduce eficazmente los compromisos de la Agenda 2030 y el Compromiso de Tlatelolco en políticas tangibles.

Señaló que "Será necesario asegurar recursos sostenibles, fortalecer las capacidades institucionales, ampliar la oferta de servicios, garantizar calidad y construir mecanismos eficaces de coordinación y rendición de cuentas. Porque los derechos sólo adquieren pleno significado, cuando las personas pueden ejercerlo en su vida cotidiana".