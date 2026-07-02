El T-MEC continúa: Ignacio Mier Velazco

El coordinador del grupo parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Senadores, Ignacio Mier Velazco, desmintió que el hecho de que el gobierno estadounidense haya decidido no prorrogar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) por otros 16 años implique su terminación inmediata.

Eso es “falso’’, afirmó.

“Para tranquilidad de todos los mexicanos y que no empiece la oposición con su cantaleta de siempre de que ‘Estados Unidos renunció al Tratado de libre comercio, o Canadá’. Falso.

“Desde hace seis meses sabíamos que el Tratado continuaba. Ahora lo que se tenía que decidir era si se prorrogaba 16 años más o se queda al 2036 y se va revisando anualmente.

Eso es, en síntesis, lo que se acordó.

“Se cerró desde el principio la vía de que no hubiera Tratado; hace seis meses se venció esa posibilidad. Ahora era que se extendiera 16 años más y dijeron ‘no, vamos a revisarlo’, porque hay algunas cosas en las que, con toda libertad los países tienen que revisar los déficits comerciales que hay en algunos sectores’’.

Por medio de un video mensaje que publicó en la red social X, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (JCP) de la Cámara alta por ser el coordinador del grupo parlamentario mayoritario aseguró que en México “hay estabilidad económica’’ y que “los mexicanos pueden estar tranquilos’’ porque el acuerdo comercial referido “continuará’’.

“Año con año se hará la revisión. El 20 de julio se van a revisar algunos de los puntos, solamente de aquellas cosas en las que no se está de acuerdo y que es necesario detallar, puntualizar o actualizar’’, detalló.

El T-MEC, dijo, tiene una vigencia de 16 años, pero se tiene que hacer una revisión cada seis años y el pasado miércoles se cumplió el "plazo límite''.

“¿Cuál es lo primero para que haya confianza? El propio artículo 34.7 establece que si alguno de los tres países firmantes, México, Canadá o Estados Unidos no quiere continuar, debieron haber hecho valer esa solicitud hace seis meses. Eso no pasó’’, precisó el senador por Puebla.

Desde su perspectiva, los tres países participantes del Tratado comercial de Norteamérica han tenido beneficios.

“En su conjunto, tanto Estados Unidos como México estamos satisfechos. Le ha ido bien a México, le ha ido muy bien a Estados Unidos y le ha ido también muy bien a Canadá. “Entonces, por eso el Tratado de libre comercio con Estados Unidos continúa, hay una relación de interdependencia, no solamente en materia de población, de seguridad, también hay un tema de carácter comercial que es importante y eso todos lo sabemos… solamente hoy, los mercados financieros reflejan la confianza’’.

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