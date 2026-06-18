Syot: música para los románticos con sintetizadores retro

Syot ha sido un proyecto de gestación pausada y que se ha cocinado a fuego lento. Sus integrantes viven en dos países diferentes: Alemania y Países Bajos. La banda ha sorteado los obstáculos geográficos para acoplar un sonido que remite a la era de los sintetizadores análogos de los años setenta y ochenta.

Syot es un cuarteto conformado por Kai van Dijk (voz, bajo), Henri Ditz (guitarra), Tino Kassubek (batería) y Oscar van de Steeg (voz, teclados). La formación de Syot se dio en 2023 de forma un tanto fortuita cuando el baterista Tino Kassubek se mudó a la ciudad de Enschede, Países Bajos, para estudiar producción audiovisual, ahí se conectó con el vocalista y tecladista Oscar van de Steeg y el bajista Kai van Dijk.

Un día Tino se encontró en un estudio de grabación a Oscar y Kai, quien les mostró una maqueta de Henri, un excompañero del colegio. Aunque Henri no conocía a los demás, el trío completó la canción. “Una canción muy groovy”, me dijo Henri durante una conversación. Ese fue el encuentro que comenzó todo. De ahí nació su primer sencillo “Careful” que publicaron en el 2023.

Cuando Henri se integró al proyecto, los miembros de la banda vivían en dos lugares diferentes. “Cuando comenzamos Syot vivíamos en dos países diferentes, lo que complicaba un poco la organización de los ensayos”, dice Henri.

El siguiente paso fue ir encontrando poco a poco su sonido, un proceso que tuvo un desarrollo lento y que ellos confiesan no ha sido sencillo.

Oscar van de Steeg cuenta que los cuatro miembros de la banda tienen influencias musicales completamente distintas. Para Henri y Oscar la música de Tame Impala y Prince fue una de las cosas que los hizo conectar y que musicalmente se puede escuchar en la música de Syot. Las atmósferas de “Blame” remiten a las texturas de Tame Impala, Superorganism o Kavinsky, donde los sintetizadores análogos se mezclan dentro del paisaje sonoro.

“Compartimos la opinión de que el sonido de los años 60, 70 y 80 tienen cierta elegancia o clase que no puedes realmente encontrar en ningún lado hoy en día”, agrega Oscar.

Dentro de las texturas sonoras de Syot se manifiestan órganos Farfisa de los años sesenta, mellotrones de los setentas o los sintetizadores polifónicos Roland Juno de los ochenta.

Para Oscar una de las ventajas de la banda es que los cuatro son productores, así que las ideas pueden venir de cualquier lado y es un proceso muy orgánico.

“Muchas veces yo empiezo a cantar algo”, dice Oscar, “y Kai, nuestro tecladista y también vocalista está en la laptop cocinando. Luego Tino comienza a escribir las letras y Henri comienza a pensar las partes de la guitarra y, unos 10 minutos después, todo encaja y entonces podemos tener algo hermoso o algo con lo que podemos trabajar”.

Hasta la fecha Syot solo ha editado cinco sencillos: “Careful” en 2023, “Easy Lovin’” en 2024, “ADDICTED” en 2025.

Este año editaron “Dirt!” y “Blame” como un preámbulo para el lanzamiento de su primer EP, cuyo lanzamiento está previsto para agosto.

“Blame” fue una canción que trataron de hacer que sonara lo más análoga posible. La canción fue hecha al lado del productor alemán Yves Lennertz, un apasionado que colecciona pedales de efectos, sintetizadores viejos y utiliza juguetes viejos para hacer música.

Para Oscar van de Steeg las canciones del EP tienen un hilo conductor temático alrededor del amor juvenil, el desamor y la pérdida de la esperanza.

El primer EP de Syot fue grabado a lo largo de tres años y en tres ciudades distintas en Alemania y Países Bajos, y llegará en agosto a través de la disquera Arts & Crafts. Para sus integrantes este lanzamiento es una deuda pendiente que tiene años de trabajo de por medio hasta ahora solo nos había dado unas pequeñas muestras.

Syot es un cóctel musical lleno de sintetizadores retro y música hecha para los románticos que manejan por la noche.