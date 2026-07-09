Star, donde los caminos de BUDAYA y Rosas se cruzan

*Star es la unión de fuerzas entre el dúo de electropop BUDAYA con el cantautor sinaloense Rosas. Este sencillo, editado por el sello Arts & Crafts México, es una colaboración que une las sensibilidades del dúo integrado por Maya Piña y Tulio Almaraz y Rosas, un cantautor originario de Culiacán, Sinaloa.

Para Rosas esta canción mezcla su vena como cantautor y su nueva dirección musical que ha virado más hacia los paisajes sonoros y la experimentación electrónica.

Bajo el nombre de Rosas, el cantautor sinaloense Víctor Rosas ha desarrollado una carrera en los caminos de la neo trova y en lo que él denomina como Trip Hope, un juego de palabras con el trip-hop.

*Star es una canción con un juego de palabras lírico sobre el acto de estar y vivir en el presente. En su planteamiento visual y estético, la canción también tiene referencias al teatro de Alejandro Jodorowski y la era del maximalismo, “donde, si quieres, puedes ponerte un sol en la cabeza o una estrella. Y también te permite jugar con la inocencia y la parte infantil”, me dijo Rosas durante una conversación.

La grabación de *Star fue una oportunidad para colaborar con amigos y vecinos de la escena independiente. También fue un impulso para continuar con su carrera musical que se ha desarrollado a la par de otras disciplinas como el teatro, el performance y las artes escénicas.

BUDAYA, un dúo formado en León, Guanajuato, y Rosas han sido dos artistas que llevan haciendo música desde hace más de una década y que han experimentado en la unión de estilos y géneros dispares.

La letra fue un trabajo en conjunto entre Maya Piña y Rosas. La canción “tiene una cosa muy importante porque Maya y yo somos norteños y nos hemos ido de nuestro lugar de origen. La canción explora esa cosa del arraigo, el desarraigo y la nostalgia, pero con un toque electropop”, dijo Rosas.

La canción tiene una esencia de nostalgia pop. Su sonido remite a la escena electropop mexicana de principios de la década del 2000 y agrupaciones como Moenia, Sussie 4, Belanova y Sweet Electra. Esta camada de artistas fue parte del soundtrack de su juventud y algo que percibe en un beat de downtempo con capas de voces etéreas.

La canción fue producida por Tulio Almaraz con Alan Santos de Centavrvs y grabada en su estudio en la Ciudad de México. Mientras Maya Piña y Rosas trabajaban en la parte lírica, Tulio Almaraz y Alan Santos se encargaron de ir desarrollando el beat y luego fueron agregando los demás instrumentos.

“Al final es un trabajo en conjunto muy bello entre ambos artistas y el productor”, agrega Rosas.

Rosas ha publicado los álbumes Nacemos originales / Morimos copias (2012) y Santo o Remedio (2024) y los EP No (2016) y Des (2020). Su sonido ha evolucionado de las composiciones acústicas informadas por sonidos como la trova, el fado y la trova. Su música también ha estado informada por artistas como Björk, Beth Gibbons, Anonhi, Spinetta y Juana Molina.

BUDAYA editó en 2014 su primer EP Motionless y ha publicado dos álbumes: Calma (2019), CLAR%SCURO (2023).

*Star pertenece a lo que será el tercer álbum de BUDAYA, un trabajo en colaboración con artistas latinxs como Wet Baes, Cero39 y Ely Guerra.

Este sencillo es también un preámbulo para lo que será el tercer EP de Rosas, titulado Quiero Té, y cuyo lanzamiento está previsto para finales de este año. Para el cantautor sinaloense, este trabajo explora un lado más personal y que lo ve como “una oportunidad para regresar a mi origen en sonido y mi imaginario de lo que quiero hablar ahora”.

*Star es un cruce entre dos artistas que han trazado caminos únicos y que se conectaron en una balada de electropop.