Mercedes-AMG CLA 45: tres motores, 680 hp y batería de 94 kWh para los compactos EV de acceso

Mercedes-AMG llevó a Goodwood el CLA 45 eléctrico, la versión deportiva de su sedán y vagoneta de acceso. Más allá de las cifras de potencia, lo interesante está en su ingeniería: un tren motriz de tres motores de flujo axial que hereda del AMG GT 4 Door Coupe.

Tres motores de flujo axial: por qué importan

Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ EVMercedes-Benz AG – Communications & Marketing

A diferencia de los motores eléctricos de flujo radial convencionales, los de flujo axial ubican el flujo magnético en paralelo al eje de giro. El resultado son motores más compactos y ligeros, con mayor densidad de potencia y menores pérdidas. El CLA 45 monta tres: uno en el eje delantero y dos independientes, uno por cada rueda trasera, lo que habilita torque vectorial real en el tren posterior.

En conjunto entregan 680 hp y 1,297 lb-pie de par, con los que el 0-100 km/h cae a 2.7 segundos. La velocidad punta se limita a 250 km/h (270 km/h con el paquete AMG Dynamic Plus).

Batería de 94 kWh y arquitectura de carga

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El corazón energético es un paquete de 94 kWh. La autonomía homologada por Mercedes es de 670 km en el sedán y 640 km en la vagoneta, cifras altas para un deportivo eléctrico y que hablan de una buena eficiencia pese a la potencia.

En carga rápida recupera 270 km en 10 minutos y completa el tramo del 10% al 80% en 22 minutos, tiempos competitivos que apuntan a una arquitectura de alto voltaje.

Torque vectorial y dinámica eléctrica

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El control independiente de las dos ruedas traseras permite distribuir el par de forma precisa en cada curva, mejorando tracción y agilidad. La suspensión suma resortes metálicos con amortiguadores adaptativos (Comfort, Sport y AMG Dynamic), y el selector de modos coordina aceleración, dirección, control de estabilidad y frenada regenerativa. Los frenos: seis pistones y discos de 15.4” al frente, dos pistones y 13.8” atrás.

AMGForce S+: el software que finge ser un motor a combustión

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Uno de los apartados más llamativos es el modo AMGForce S+, un desarrollo de software que emula la experiencia de un auto a gasolina: simula una transmisión de nueve cambios, reproduce el sonido del turbo 2.0 de cuatro cilindros de los A 45 y CLA 45, e incluso hace vibrar los asientos para replicar las sensaciones del tren motriz de combustión. Es una respuesta directa al debate sobre la falta de “carácter” en los EV deportivos.

Aerodinámica activa y eficiencia

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Parte de la aerodinámica es activa: abre o cierra pasos de aire para mejorar la eficiencia o enfriar componentes según la demanda, y el spoiler trasero aporta estabilidad en frenadas y maniobras. Detalles que, sumados a los motores de flujo axial y el tamaño de su batería, explican cómo un deportivo de 680 hp mantiene autonomías cercanas a los 670 km.

Interior y pantallas

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En el habitáculo conviven el tratamiento deportivo AMG —asientos tipo cubo, volante en Nappa o microfibra, medidores de rendimiento— y un set de tres pantallas: central de 14”, instrumentación de 10.25” y una tercera de 14” para el copiloto.

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Por ahora todo indica que esta variante comenzará venta en Europa, para después llegar a otras regiones. Por ahora sabemos que el modelo eléctrico convencional sí vendrá a México, pero no queda claro si veremos la versión AMG, pues por su costo y enfoque podría ser más difícil de colocar.