CFE conectada con Veracruz: avanza estrategia nacional para atender y fortalecer servicio eléctrico

La directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Calleja Alor, continúa con la estrategia CFE Conectada Contigo, ahora en el estado de Veracruz, donde se reunió con la gobernadora Rocío Nahle García, así como con presidentas y presidentes municipales de las zonas Norte, Centro y Sur de la entidad, para conocer las principales necesidades en materia de energía eléctrica.

CFE Conectada Contigo es una estrategia que, bajo la visión humanista del Gobierno de México, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, busca ofrecer un servicio con calidad y calidez, al tiempo que fortalece el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Durante su intervención, la directora general de la CFE afirmó: “Esta reunión tiene por objeto escuchar sus planteamientos, revisar los temas que se han presentado en materia de servicio eléctrico y fortalecer la coordinación para darles seguimiento. Tenemos claro que no basta con mantener esa comunicación a distancia; es necesario estar en territorio, tal como nos lo ha instruido la Presidenta de México, escuchar directamente a las autoridades locales y conocer de primera mano las problemáticas que se presentan en cada municipio”.

Por su parte, la Gobernadora Rocío Nahle García expresó: “Estamos aquí para ayudar en lo que se requiera”, al refrendar la disposición del Gobierno de Veracruz para avanzar en acuerdos que permitan optimizar la calidad del servicio eléctrico y contribuir al fortalecimiento de la soberanía energética nacional.

En particular, la gobernadora expuso la viabilidad de desarrollar un proyecto de electrificación en Zacualpan, para el cual señaló que ya se cuenta con un terreno aportado por la comunidad y con trabajos técnicos previos. Al respecto, la CFE informó que se llevará a cabo el análisis técnico correspondiente para valorar el desarrollo de un proyecto que permita proveer de electricidad a las comunidades, en el marco de su Programa de Electrificación.

El encuentro, que forma parte de la Mesa Permanente de Atención al Suministro Eléctrico instalada el pasado 29 de junio, permitió revisar el panorama eléctrico de Veracruz, escuchar los planteamientos de las autoridades municipales e identificar las principales necesidades de atención en la entidad.

Como parte de los acuerdos, los municipios remitirán a la CFE la información sobre los temas que consideren prioritarios, con el objetivo de integrar un plan de acción que permita ordenar la atención y avanzar en soluciones concretas en el menor tiempo posible. Asimismo, la directora general reiteró que, “no se tolerará ningún acto de corrupción y que cualquier conducta de este tipo será sancionada conforme a la normatividad aplicable”.

“Queremos que este sea un diálogo útil, ordenado y respetuoso; nos interesa escuchar a todas y todos. Sabemos que cada municipio tiene realidades distintas, y justamente por eso es importante escucharlos de manera directa. A partir de lo que aquí se plantee, buscaremos mantener una comunicación más cercana entre la CFE, el Gobierno del Estado y los municipios, para que los temas puedan atenderse con mayor claridad y seguimiento”, sostuvo la directora general.

Con esta estrategia, la CFE refrenda su compromiso de mantenerse cerca de la gente, escuchar directamente las necesidades de las comunidades y fortalecer, desde el territorio, la atención del servicio eléctrico en Veracruz y en todo el país.