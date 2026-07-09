Plan Oriente: Trolebús Ixtapaluca reducirá hasta 45 minutos los traslados de 900 mil personas

El proyecto contempla 12 estaciones que conectarán Caseta Vieja con San Buenaventura.

El Trolebús Ixtapaluca reducirá hasta 45 minutos los tiempos de traslado para más de 900 mil habitantes del oriente del Estado de México. La obra, actualmente en construcción, forma parte de los proyectos estratégicos del Plan Oriente que impulsan la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para mejorar la conectividad entre esta región y la Ciudad de México.

Con una inversión de dos mil 500 millones de pesos, la nueva ruta recorrerá poco más de 10 kilómetros, partirá de Ixtapaluca y se conectará con la Línea 11 del Trolebús Chalco-Santa Martha. Se estima que beneficiará diariamente a por lo menos 40 mil usuarios y fortalecerá la conexión con el sistema de transporte público del Valle de México.

La línea contará con 12 estaciones: Caseta Vieja, Cerro del Elefante, UES Ixtapaluca, Hacienda Ojo de Agua, Santa Bárbara, Carretera Internacional, Acozac, Vigilantes, Ixtapaluca Centro, Cruz Roja, Camino a San Francisco y la terminal San Buenaventura. Además, se construirá un paradero con bahías para el transporte público que facilitará la integración con las rutas alimentadoras.

La obra incluye trabajos civiles, electromecánicos y de infraestructura, así como adecuaciones para enlazar el nuevo recorrido con el Trolebús Chalco-Santa Martha, a fin de consolidar la interconexión de la red de transporte eléctrico metropolitano.

El Trolebús Ixtapaluca forma parte de los proyectos de movilidad del Plan Oriente, estrategia impulsada por los gobiernos federal y estatal para ampliar la cobertura del transporte público, reducir los tiempos de traslado y ofrecer una alternativa de movilidad más segura, eficiente y sustentable para los habitantes del oriente mexiquense.