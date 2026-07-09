Resoluciones judiciales en estados golpean al sector de grúas

Guadalajara, Jal. Además de un crecimiento marginal de 2% derivado de la reducción del tráfico vehicular en las carreteras del país, la Asociación Nacional de Empresarios Mexicanos de Grúas (AGRÚAS) comenzó a registrar pérdidas económicas considerables debido a que autoridades estatales tanto judiciales como administrativas, ordenan la liberación de vehículos sin que los propietarios cubran el costo del arrastre y resguardo.

El presidente de AGRÚAS, Enrique Dueñas, comentó a El Economista que la problemática se presenta principalmente en entidades como el Estado de México, Nuevo León, Jalisco y Guanajuato.

Frente a ello, la asociación impulsa una reforma legislativa para que, cuando el propietario de un vehículo quede exento del pago por resolución judicial o disposición legal, sea la autoridad que solicitó el servicio la responsable de cubrir el costo.

Dueñas Rodríguez explicó que el sector aún cuantifica el impacto económico, ya que la problemática comenzó hace apenas algunos meses; sin embargo, advirtió que cada vez son más frecuentes las resoluciones que obligan a liberar unidades sin liquidar los servicios prestados.

"El costo de un servicio solicitado por la propia autoridad termina recayendo injustamente en los prestadores del servicio. Nosotros no tenemos nada que ver en eso y lo único que hacemos es el cobro de nuestro trabajo. Es injusto que simplemente por una orden judicial nos quedemos sin el pago de nuestro trabajo", subrayó.

De acuerdo con el dirigente empresarial, es principalmente el Poder Judicial el que emite resoluciones para liberar los vehículos sin costo para sus propietarios, dejando a las empresas sin posibilidad de recuperar el pago por el servicio de arrastre y depósito.

En el marco de la inauguración de la quinta edición de Expo Grúas en Guadalajara, el dirigente empresarial destacó que el sector está integrado por más de 1,600 empresas, genera alrededor de 10,500 empleos directos y aporta una actividad económica superior a 10,000 millones de pesos anuales.

Afectación económica

Con relación a la proyección de crecimiento para el sector para el presente año, Enrique Dueñas afirmó que la baja actividad económica en el país, ha ocasionado una disminución del tráfico en carreteras que a su vez, se traduce en una disminución de los servicios del gremio.

"Debido a que la actividad económica ha bajado hay menos tráfico en las carreteras y de alguna manera, esto ha repercutido en el sector. Nosotros esperamos que este año, la normativa que se tiene en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), sea aplicada a los concesionarios del servicio de grúas para que éstos sean gente regular que, sobre todo, respete las tarifas y den un servicio profesional", precisó.

Expo Grúas

Por su parte, la directora de Expo Grúas, Martha Venegas, informó que durante los tres días de la exposición considerada la más importante del sector en América Latina, se espera la asistencia de 2,000 profesionales del ramo provenientes de todo México, Estados Unidos, y distintos países latinoamericanos.

"Participan más de 40 empresas expositoras, fabricantes, distribuidores y proveedores de las marcas más importantes de la industria, reunidas en un mismo lugar para demostrar que, cuando nuestro sector trabaja unido, no existen límites", puntualizó.