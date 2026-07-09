MG Go y MG Cyber Concept: un adelanto de dos eléctricos que muestran el futuro de la marca

La marca de origen británico —hoy bajo control y manufactura china— dejó ver parte de lo que planea producir en el corto plazo para cubrir más necesidades de movilidad eléctrica. Dos adelantos que resumen su estrategia: un pequeño eléctrico urbano y un SUV insignia.

MG Go: el hatchback eléctrico urbano que será el MG2 en 2027

MG Go

En Europa, los autos eléctricos pequeños tienen todo el sentido: calles estrechas, buena infraestructura de carga y distancias cortas los hacen ideales. Con esa lógica, MG presentó en Goodwood el MG Go, un hatchback eléctrico pensado para conquistar las grandes ciudades.

MG Go

Según la marca, el MG Go se inspira en varios modelos de su historia, como el MGB GT, el MG 6R4 del Grupo B o el MG ZR de inicios de siglo. El enfoque apunta a un público joven, con detalles de corte deportivo y una imagen amigable.

MG aclara que no buscaba recrear modelos del pasado, sino tomar prestados algunos elementos para crear algo con más atractivo para el cliente actual.

MG Go

El MG Go está programado para presentarse en 2027 bajo el nombre de MG2, con un claro enfoque en el mercado europeo, aunque sin descartar otras regiones. La marca revelará más detalles conforme se acerque su lanzamiento.

MG Cyber Concept: el SUV coupé eléctrico inspirado en un cazarrécords

MG Cyber Concept

Siguiendo la línea del MG Cyberster —su producto insignia, un convertible/coupé eléctrico—, MG adelanta que también quiere un SUV que se posicione en lo más alto de su alineación actual.

MG Cyber Concept

La marca explica que este concepto se basa en el MG EX181, un auto creado en los años 50 específicamente para batir récords de velocidad y que intentó en varias ocasiones convertirse en el más rápido del mundo.

De ahí su silueta de SUV coupé, con detalles afilados en los extremos y superficies suaves en la parte central. MG compartió menos información técnica, pero señaló que el Cyber Concept adelanta el lenguaje de diseño que la marca usará en su próxima generación de productos.