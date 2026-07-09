Coparmex enciende alertas por caída de empleo y cierre de empresas en Jalisco

Guadalajara, Jal. Durante el primer semestre del año, los empleos generados en Jalisco representan apenas 21% de la expectativa anual del sector empresarial; además, por cada empresa que abrió, 35 dejaron de operar, informó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la entidad.

La cúpula empresarial encendió las alarmas y mostró preocupación por la situación del empleo y la pérdida de patrones en el estado durante los primeros seis meses del año.

"Los resultados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) correspondientes al primer semestre de 2026 muestran que la generación de empleo formal en el país continúa por debajo de los niveles necesarios para impulsar el crecimiento económico. En este contexto, Jalisco, al igual que el resto del país enfrenta una situación complicada, por lo que necesitamos encender las alarmas y reforzar el trabajo colaborativo", expresó Coparmex Jalisco a través de un comunicado.

Según estadísticas del IMSS, durante los primeros seis meses de este año se generaron en Jalisco únicamente 5,585 empleos formales, cifra que representa apenas una tercera parte de los empleos creados en el mismo periodo de 2025 y solamente el 21% de la expectativa anual de generación de empleo del sindicato patronal que asciende a 26,000 nuevos empleos formales.

Pérdida de patrones

Esta situación también se refleja en la permanencia de las empresas. Entre enero y junio, Jalisco perdió 1,792 registros patronales, cifra superior a la pérdida registrada durante todo 2025.

De estas bajas, 91% corresponden a empresas de uno a cinco colaboradores, lo que confirma que las micro y pequeñas empresas continúan siendo las más afectadas.

"Estos resultados reflejan una tendencia que debe atenderse con oportunidad. Las micro y pequeñas empresas son el principal motor del empleo formal y de la actividad económica en el estado. Cuando enfrentan mayores dificultades para mantenerse operando, también se reducen las oportunidades de empleo y se limita el crecimiento económico", subrayó el organismo cúpula del sector privado.