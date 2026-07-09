Anáhuac Cancún y Nvidia se alían para instalar centro certificador de IA y ciberseguridad

Cancún, Qroo.- La Universidad Anáhuac Cancún anunció una alianza estratégica con Nvidia para instalar un centro certificador oficial en sus instalaciones, con el propósito de formar talento especializado en inteligencia artificial y ciberseguridad, áreas críticas para sostener el crecimiento económico y turístico de la región.

El vicerrector Tomasz Bogdanski explicó que el centro ocupará 620 metros cuadrados, contará con equipamiento tecnológico de última generación y se posicionará como un nodo clave para la certificación oficial en soluciones Nvidia, con apoyo de socios estratégicos del sector privado.

Este proyecto se integrará al Hub de Tecnología y Finanzas que la universidad pondrá en marcha durante agosto de 2026.

Incluirá un Digital Twin (gemelo digital) que permitirá simular en tiempo real el desarrollo urbano y turístico de Cancún, impulsando un ecosistema de innovación en inteligencia artificial, ciberseguridad y servicios financieros, estrechamente vinculado al Distrito Financiero de la ciudad.

Como parte de esta iniciativa, la institución lanzará las licenciaturas en Ingeniería en Inteligencia Artificial e Ingeniería en Ciberseguridad, además de programas especializados en liderazgo.

El objetivo es preparar profesionales altamente calificados que respondan a la demanda creciente generada por el nearshoring y la transformación digital en el Caribe Mexicano.

La universidad proyecta recibir al menos 30 estudiantes por generación en estos programas y pondrá especial énfasis en la atracción de talento matemático, con un enfoque prioritario en mujeres.

“¿Estamos preparados aquí en Cancún con el talento para lo que viene?”, cuestionó Bogdanski, destacando la importancia de anticiparse a las necesidades del mercado.

Estas nuevas carreras buscan ofrecer alta empleabilidad y salarios competitivos, alineándose directamente con la estrategia del gobierno estatal para consolidar a Cancún como hub de servicios financieros, innovación tecnológica y nearshoring en el sureste mexicano.

Con esta iniciativa, la Universidad Anáhuac Cancún busca fortalecer el capital humano especializado de la región, contribuir al desarrollo de un ecosistema de innovación y apoyar la transición de Cancún hacia una economía basada en conocimiento y tecnología de alto valor.