Mensaje de la gobernadora Maru Campos del 09 de julio de 2026

Hola. Hace unas semanas les advertí sobre los riesgos que corría México si el gobierno federal seguía protegiendo a los gobernantes señalados por la justicia de Estados Unidos.

Hoy, lamentablemente, esos riesgos ya son una realidad.

Estados Unidos se negó a renovar el Tratado de Libre Comercio. México va a vivir bajo revisión anual: año tras año, lo que significa incertidumbre permanente para quien invierte, pues nadie invierte donde las reglas pueden cambiar cada doce meses.

Y ya llegó la primera factura: la automotriz Toyota anunció que traslada su producción de Tijuana a Texas.

Sí, están empezando a irse los empleos y el capital, poniendo en riesgo el futuro de miles de familias en México, especialmente en estados como Chihuahua, cuya economía está vinculada a la manufactura y a la exportación.

Algunos buscan minimizar el caso de Toyota y dicen que será gradual, pero la pérdida de confianza también es gradual: primero una línea de producción, luego una planta, luego un país.

Porque de eso se trata todo esto: de confianza. El capital huye de donde el Estado de Derecho se negocia. Y en México, hoy, la 4T negocia la ley.

La prueba está a la vista. Rocha Moya sigue sin rendir cuentas. Dicen que está localizable, pero localizable no es lo mismo que responsable.

Seguimos sin conocer un solo avance de las investigaciones.

Y ahora sabemos algo más grave: la Fiscalía General de la República declaró ayer que no tiene pruebas suficientes, que el caso no reúne el parámetro probatorio para proceder contra Rocha Moya, cuando Sinaloa entero ha vivido la tragedia de los vínculos de sus autoridades con el crimen organizado.

Es decir, han decidido proteger a Rocha Moya por encima de la seguridad de los mexicanos.

Ese es el pacto real de Morena con el crimen organizado.

Ese es el pacto que se protege en la 4T.

Y ese es el pacto que México urge, necesita romper.

México pierde competitividad, pierde estado de derecho. Pierde inversión. Pierde confianza.

Y millones de familias pagan la decisión de Morena de proteger a los suyos antes que proteger a nuestro país.

Al gobierno federal le pido, una vez más, que recapacite. Que actúe. Que los señalados rindan cuentas ante la justicia. Que rompa el pacto de complicidad. Su primera responsabilidad no es cuidar a su partido, sino cuidar a todos los mexicanos.

A los chihuahuenses y mexicanos honestos les pido que no soltemos el tema, que sigamos hablando de esto. No permitamos que se olvide. Que no lo tapen con las mañaneras, las cortinas de humo ni los discursos de patriotismo simulado.

Las preguntas siguen siendo las mismas.

¿Dónde está Rocha Moya?

¿Por qué protegen a los señalados?

¿Cuánto más va a costarle a México esta complicidad?

Al régimen de Morena se lo repito: la patria es primero, no su partido.