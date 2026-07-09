Franquicias en Puebla piden al transporte público cubrir horario de servicio

Puebla, Pue. El sector de franquicias en Puebla exhortó a las autoridades del transporte para que obliguen a los concesionarios de las distintas rutas para que cumplan con sus horarios de servicio, ya que terminan antes de tiempo y afectan a quienes salen en las noches.

El vicepresidente de la Red Mexicana de Franquicias, Francisco Lobato Galindo, comentó que han tenido reportes de los trabajadores en las últimas tres semanas respecto a que los colectivos de algunas rutas dejan de funcionar a las 20:30 horas, cuando el horario es hasta las 22:30 horas para la gran mayoría.

Incluso, dijo que hay unidades del transporte que ni siquiera terminan su recorrido, dejando al pasaje en un punto determinado o se salen de la ruta.

Consideró que ese incumplimiento trae una afectación a los trabajadores, no sólo económica, pues deben pagar un taxi para llegar a su destino, sino que también los pone en riesgo de ser asaltados.

Puntualizó que la afectación por el recorte del servicio es en las zonas comerciales, ubicadas al sur de la ciudad, donde hay más desplazamiento de trabajadores.

“Los trabajadores que se mueven del sur al norte y se hacen hasta dos horas de viaje, son quienes resienten los recortes de horarios de las rutas, por lo que deben pagar taxi de plataforma para llegar a sus destinos”, ahondó.

Mencionó que este tipo de situaciones con el transporte público se habían dejado de presentar el año pasado, cuando se puso la queja con las autoridades; sin embargo, vuelve a ocurrir ese problema.

Lobato Galindo dijo que los concesionarios deben acatar sus obligaciones o que las autoridades apliquen sanciones con operativos nocturnos para que comprueben lo dicho por los usuarios.

Llaman a no dar incremento al pasaje

En este sentido, consideró que los transportistas no están en condiciones de pedir un incremento al pasaje, sino que cubren el horario del servicio y mejoran las unidades.

En el sector franquicias tienen un horario promedio de cierre, que es a las 21:00 horas, por lo que los empleados están tomando su transporte a las 21: 30 horas.

No obstante, dijo que las rutas que terminan a las 22:30 horas, reducen el número de unidades en operación, por lo que entre una y otra para pasar en los paraderos hay un tiempo de 30 minutos de espera, situación que no debe ocurrir.

Finalmente, dijo que el gobierno debe cuidar y verificar con su supervisores en las noches del transporte público, cubra el horario de servicio.