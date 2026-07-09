OpenAI lanza ChatGPT Work para  ejecutar tareas en diferentes aplicaciones y archivos

OpenAI presentó el jueves ChatGPT Work, un agente integrado en su popular chatbot diseñado para ejecutar tareas en diferentes aplicaciones y archivos, lo que supone el último paso de la compañía hacia la automatización del entorno laboral.

ChatGPT Work, que funciona con GPT-5.6, puede recopilar información contextual de aplicaciones, archivos y flujos de trabajo para crear documentos, hojas de cálculo, presentaciones, informes y páginas web completos, según indicó la empresa.

Este lanzamiento refleja la creciente competencia en el desarrollo y la venta de herramientas de inteligencia artificial para uso profesional, en un momento en que las tecnológicas buscan sacar partido de la creciente demanda de agentes autónomos capaces de completar tareas complejas con una intervención humana mínima.

ChatGPT Work llega meses después de que Anthropic, rival de OpenAI, intensificara su apuesta por el sector empresarial con Claude Cowork, un agente capaz de planificar y ejecutar tareas de varios pasos de forma autónoma.

OpenAI, que se está preparando para su salida a bolsa, también ha anunciado una nueva aplicación de escritorio de ChatGPT y una función de sitios web alojados que permitirá a los usuarios crear y compartir sitios web directamente a través de Work.

ChatGPT Work se lanzará el jueves en la web y en dispositivos móviles, y se ampliará en los próximos días.