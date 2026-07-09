Gobierno de México reconoce trabajo preventivo de Tamaulipas ante temporada de lluvias; destaca liderazgo de Américo Villarreal

La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, califica como “exitosísima” la instalación del Puesto de Comando en Tamaulipas para prevenir riesgos por lluvias y ciclones.

⁠Ante la presidenta Claudia Sheinbaum, destacó la participación de autoridades estatales y federales en la definición de acciones preventivas para proteger a las y los tamaulipecos.

Ciudad de México. – El Gobierno de México dejó claro que existe plena coordinación con el gobierno de Tamaulipas, encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, para llevar a cabo acciones preventivas y preparativos para enfrentar la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2026 a fin de garantizar la integridad de las y los tamaulipecos.

Ante la presidenta Claudia Sheinbaum, la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, informó que Tamaulipas ha instalado formalmente el Puesto de Comando Interinstitucional, mecanismo permanente para coordinar la prevención, el monitoreo y la respuesta institucional ante fenómenos hidrometeorológicos.

"En efecto, Tamaulipas estuvimos la semana pasada, ya instalamos formalmente el puesto de comando; fue encabezado por el gobernador, por el doctor Américo Villarreal; estuvo todo su gabinete, asimismo los presidentes y presidentas municipales", expresó la funcionaria federal durante la conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional.

Velázquez explicó que durante la sesión se realizó un análisis integral de riesgos y se acordaron acciones específicas para vigilar, en coordinación con el gobierno de Tamaulipas y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el comportamiento de presas, ríos y arroyos que atraviesan el estado, además de identificar las zonas con mayor susceptibilidad a inundaciones, deslizamientos de laderas y afectaciones derivadas de ciclones tropicales.

Indicó que este modelo de trabajo se replica en las entidades donde se han instalado puestos de comando, aunque subrayó que en Tamaulipas destacó el nivel de participación institucional encabezado por el gobernador Américo Villarreal.

"Sí es una acción muy participativa por parte del estado, tan es así que invita a todo su gabinete ampliado porque ahí participamos todas y todos los servidores públicos; no es un tema sólo de Protección Civil o de Defensa o de Marina o de la Guardia Nacional; absolutamente, cuando tenemos un fenómeno natural todas y todos tenemos que salir a realizar acciones", afirmó.

La coordinadora nacional añadió que la prioridad del Gobierno de México es fortalecer las acciones preventivas y de preparación antes de que ocurran emergencias, mediante la coordinación permanente entre autoridades federales, estatales y municipales.

"Lo estamos haciendo de manera conjunta los tres órdenes de gobierno y haciendo acciones precisas en cada municipio, alertando riesgos por susceptibilidad a inundación o por deslizamiento de ladera, o incluso revisando los niveles que tienen en estos momentos, que ya ha llovido tanto, los ríos, los arroyos, cuáles son las costas que tienen mayores riesgos por presencia de huracán", señaló.

La funcionaria explicó que las reuniones de los puestos de comando pueden extenderse hasta por dos horas debido al análisis detallado que se realiza de cada municipio y de cada zona de riesgo, con la participación directa de presidentes municipales y autoridades estatales.

"Sí se hace un análisis muy amplio, son reuniones que nos llevan hasta dos horas para revisar cada punto, aprovechando que están los presidentes municipales encabezados por los gobernadores. En Tamaulipas fue una reunión exitosísima", sostuvo.

Las declaraciones de la coordinadora nacional retoman el trabajo realizado el pasado 2 de julio en Ciudad Victoria, cuando, junto con el gobernador Américo Villarreal Anaya, encabezó la instalación del Puesto de Comando Interinstitucional durante la Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil.

En esa ocasión, Velázquez Alzúa reconoció el trabajo preventivo impulsado por el mandatario estatal y aseguró que la prevención forma parte de la estrategia permanente de su administración.

"El estado de Tamaulipas ha sido muy responsable, han sido puntuales, no han dado paso a la inercia o al 'ya veremos' o 'hasta que suceda'; la prevención es parte del proyecto del doctor Américo Villarreal, de eso hemos sido testigos", afirmó.

Durante esa reunión también se presentó el documento técnico Análisis y Evaluación de Riesgos Hidrometeorológicos del Estado de Tamaulipas, que identifica las zonas con mayor vulnerabilidad a inundaciones, vientos fuertes, deslizamientos y efectos de ciclones tropicales, con el propósito de fortalecer las acciones preventivas y la protección de la población.

El gobernador Américo Villarreal reiteró entonces que Tamaulipas mantiene una coordinación permanente con el Gobierno de México y con los municipios para responder de manera oportuna a cualquier contingencia.

"En Tamaulipas estamos preparados y dispuestos a la coordinación, y desde hoy es un honor atestiguar que ha quedado instalado este Puesto de Comando, por donde habrá de fluir la coordinación entre los tres órdenes de gobierno", expresó el mandatario.