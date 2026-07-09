Fonatur alista diagnóstico integral para reactivar Cancún

Cancún, QRoo.– El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) elabora un estudio-diagnóstico completo de Cancún con el fin de identificar las principales problemáticas que enfrenta el destino y diseñar un programa de reactivación turística similar al implementado en Acapulco tras el paso de huracanes.

Rodrigo de la Peña, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, confirmó que el diagnóstico se centra en aspectos críticos como predios abandonados, plazas comerciales en deterioro y grafiteadas, así como en la urgente necesidad de modernizar la infraestructura turística y hotelera de la zona.

“Ellos hicieron un diagnóstico muy puntual en Acapulco y, con esa experiencia, Fonatur ahora lo está realizando aquí”, explicó De la Peña.

El estudio se desarrolla en estrecha coordinación con el Instituto Municipal de Planeación (Implan), ya que gran parte de las soluciones requieren implementación a nivel local.

Entre los temas prioritarios destacan la infraestructura vial y escénica. El líder hotelero citó el nuevo puente como ejemplo de obra que no solo resuelve un problema funcional, sino que además ofrece una vista panorámica de la ciudad, obligando a elevar el estándar general del destino.

De la Peña resaltó el contraste con el crecimiento de Costa Mujeres, donde los hoteles nuevos registran ocupaciones ligeramente superiores y tarifas más altas que en la zona hotelera tradicional.

“Eso nos dice que tenemos que renovarnos de manera importante”, enfatizó.

Otro punto clave es el Malecón Tajamar, considerado uno de los “corazones” de Cancún. “Es uno de los corazones de Cancún, enfrente de la plaza más grande que tenemos, y hay que revivirlo”, señaló el dirigente hotelero, quien insistió en la necesidad de actualizar esta zona de forma urgente.

El diagnóstico de Fonatur busca sentar las bases para un plan de acción que permita a Cancún recuperar competitividad, modernizar su oferta y responder a las exigencias de un mercado turístico cada vez más demandante.