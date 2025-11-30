Alpek concluirá fusión el 9 de diciembre

La compañía petroquímica Alpek dijo que el proceso para fusionarse con Controladora Alpek, una entidad creada para concretar la escisión de Alfa, concluirá el 9 de diciembre de este año.

La empresa dijo que en esa fecha se llevará a cabo el canje de títulos a un factor de intercambio de 0.309933698216403 acciones de Alpek, por cada acción de Controladora Alpek.

Los accionistas de ambas empresas aprobaron llevar a cabo la fusión de Alpek con Controladora Alpek, una entidad creada para concretar la escisión de Alfa, de modo que la primera será la entidad que subsistirá.

Los accionistas de Controladora Alpek que, una vez aplicado el factor de intercambio, no reúnan un número entero de acciones de Alpek, tendrán derecho a recibir el equivalente en efectivo a las acciones o fracciones de acciones que mantengan en la controladora, al precio de mercado de dichas acciones al cierre del día hábil inmediato anterior a la fecha de canje, dijo la empresa.

La aerolínea mexicana Volaris dijo que solicitó autorización del gobierno para llevar a cabo el arrendamiento temporal de 7 aeronaves, bajo el esquema de arrendamiento húmedo, con la intención de garantizar los viajes programados para la época de diciembre.

La empresa enfrentó críticas de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) por llevar a cabo este arrendamiento húmedo de aviones, que implica no solo el uso de la aeronave sino también la tripulación completa, el mantenimiento y el seguro de la operación.

Volaris dijo también que en los siguientes días recibirá tres nuevas aeronaves del fabricante Airbus, que le ayudarán a fortalecer su operación.

La aerolínea dijo que como resultado del arrendamiento húmedo no habrá afectaciones a la plantilla laboral, ni tampoco se verán reducidas las jornadas laborales, las horas de vuelo y los ingresos de sus trabajadores, ya que todos los vuelos contarán con miembros de la tripulación de Volaris.

Geely Holding Group, un fabricante de automóviles de origen chino, dijo que en los primeros 10 meses del año registró un incremento de 222% en sus ventas en México en comparación con el mismo periodo de 2024.

El desempeño de la marca mostró una aceleración durante el segundo semestre del año, ya que suma tres meses por arriba de las 2,000 unidades colocadas.

En los próximos meses, la armadora tiene programadas 15 nuevas aperturas de distribuidores, con la intención de fortalecer la presencia de la marca en ciudades estratégicas.

La aerolínea colombiana Avianca dijo en un comunicado que, hasta el sábado, había actualizado el software del 51% de sus aviones Airbus A320, luego de que el fabricante notificara en la víspera de una actualización urgente para esa familia de aeronaves.

Avianca espera que el resto de actualizaciones pueda completarse “en los próximos días”. El viernes, Airbus anunció que solicitó un cambio inmediato de software en “un número significativo” de sus aviones más vendidos A320, en una medida que, según fuentes del sector, afectaría a unas 6,000 aeronaves, más de la mitad de la flota mundial.

El cambio debe llevarse a cabo antes del siguiente vuelo rutinario, según un boletín enviado a las aerolíneas, amenazando con cancelaciones o retrasos durante uno de los fines de semana de mayor actividad de viajes del año en Estados Unidos y otros países.

accionesyreacciones@eleconomista.mx