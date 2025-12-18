¿Cómo vincular tu número celular a la CURP? Guía para hacerlo presencial o en línea

Como seguramente has escuchado, a partir del 9 de enero de 2026, todas las líneas de telefonía móvil deberán estar asociadas a una persona física o moral. ¿Cómo y dónde se hace este trámite?

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) emitió los lineamientos para la identificación de líneas telefónicas móviles, con el objetivo de tener el nombre de la persona que está detrás de cada número y, con ello, combatir el uso ilícito que se le puede dar a este servicio.

La CRT detalló que este trámite se puede llevar a cabo de forma presencial, en los centros de atención de cada compañía, o por vía remota, a través de la Plataforma de gestión de líneas telefónicas móviles que cada proveedor de servicio pondrá a disposición de sus clientes.

Forma presencial

Acudir a un centro autorizado de la empresa.

de la empresa. Presentar identificación oficial vigente . (Telcel, por ejemplo, pide INE, pasaporte o CURP biométrica).

. (Telcel, por ejemplo, pide INE, pasaporte o CURP biométrica). El proveedor de servicio debe mostrar el aviso de privacidad , conforme a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

, conforme a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. El proveedor de servicio debe validar la identidad del usuario con la ayuda de su identificación oficial.

con la ayuda de su identificación oficial. También debe validar la Clave Única de Registro de Población (CURP) con el Registro Nacional de Población.

(CURP) con el Registro Nacional de Población. El proveedor debe informar al cliente el resultado de la validación de identidad y, en su caso, proceder con la vinculación.

de identidad y, en su caso, proceder con la vinculación. Cuando la validación de identidad sea exitosa, quedará concluido el proceso de vinculación de la línea y se generará un folio que incluya fecha y hora, y se habilitarán los servicios contratados.

sea exitosa, quedará concluido el proceso de vinculación de la línea y se generará un folio que incluya fecha y hora, y se habilitarán los servicios contratados. Una vez iniciado el proceso de vinculación de una línea, no se podrá comenzar uno diverso, hasta que el primero de ellos se haya concluido totalmente.

de una línea, no se podrá comenzar uno diverso, hasta que el primero de ellos se haya concluido totalmente. Es importante destacar que toda SIM en formato físico o electrónico (eSIM) que se compre o venda únicamente podrá recibir mensajes de emergencia, realizar llamadas a los números de emergencia y de atención ciudadana, así como al sistema de Atención del proveedor del servicio de telefonía móvil. Para habilitar los servicios contratados, se deberá realizar el proceso de vinculación con un titular.

De manera remota

La vinculación en modalidad remota se realizará mediante la Plataforma de gestión de líneas telefónicas móviles de cada proveedor de telefonía. Ésta deberá cumplir con lo siguiente:

Mostrar el aviso de privacidad conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Permitir la consulta de los términos y condiciones de la plataforma.

de la plataforma. Solicitar la captura de la identificación oficial vigente del titular para la validación de identidad.

vigente del titular para la validación de identidad. Solicitar una prueba de vida del titular. En el caso de Telcel es una selfie .

del titular. En el caso de Telcel es una . Validar la CURP con el Registro Nacional de Población.

Permitir hasta tres intentos para realizar la vinculación de una misma línea telefónica móvil. En caso de rechazo, no se tendrá como realizado el proceso y se enviará una notificación al titular en la que se le invite a ponerse en contacto a través de los sistemas de atención, para que se les informe el mecanismo para iniciar un nuevo proceso. En el caso de Telcel se deberá acudir al centro de atención.

de una misma línea telefónica móvil. En caso de rechazo, no se tendrá como realizado el proceso y se enviará una notificación al titular en la que se le invite a ponerse en contacto a través de los sistemas de atención, para que se les informe el mecanismo para iniciar un nuevo proceso. En el caso de Telcel se deberá acudir al centro de atención. Cuando la validación de identidad sea exitosa , quedará concluido el proceso de vinculación de la línea y se generará un folio que incluya fecha y hora, y se habilitarán los servicios contratados.

, quedará concluido el proceso de vinculación de la línea y se generará un folio que incluya fecha y hora, y se habilitarán los servicios contratados. Cuando la línea es nueva, al momento de insertar la SIM, la empresa proveedora enviará un SMS, correo o mensaje instantáneo al titular, con la información para acceder a la Plataforma de gestión de líneas telefónicas móviles, para que pueda iniciar el proceso. En este mensaje vendrá esta leyenda: "Para poder iniciar utilizar tu línea debes vincularla ingresando a (vendrá la liga del sitio de la empresa).

¿Cuál es la fecha de vencimiento?

Si el usuario no registra su número dentro de un plazo de 120 días hábiles (a junio de 2026), su servicio será suspendido. Ojo, el número no se pierde, se recupera en cuanto se enrole a los datos del usuario.

“Toda línea que no se encuentre asociada a un usuario final identificado será suspendida y solamente podrá ser utilizada para realizar llamadas a números de emergencia y de atención ciudadana 074, 079, 088, 089 y 911”, se lee en el Diario Oficial de la Federación.

Telcel informó que la vinculación celular aplica para todos los usuarios que tengan contratado un plan de renta (Plan Tarifario) o tengan activado un Esquema de Cobro de Prepago (Amigo de Telcel) que le permita hacer uso de servicios de voz (llamadas), envío de mensajes de texto SMS y/o realizar llamadas a través de Internet.

Escribe tus dudas a fernando.franco@eleconomista.mx