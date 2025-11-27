Palo Alto adquiere a Chronosphere

Palo Alto Networks, una empresa especializada en ciberseguridad, anunció la adquisición de la plataforma de observabilidad de próxima generación Chronosphere, diseñada para escalar en la era de la inteligencia artificial, por un monto de 3,350 millones de dólares.

La adquisición, dijo la empresa, fortalecerá la capacidad de Palo Alto Networks para ayudar a las organizaciones a desenvolverse en un mundo donde las aplicaciones modernas y las cargas de trabajo de inteligencia artificial requieren una base unificada de datos y seguridad.

Palo Alto Networks pagará en efectivo y en acciones de reemplazo la adquisición de Chronosphere, lo cual está sujeto a ajustes.

El emprendimiento liderado por mujeres gana terreno, genera empleo formal y empieza a proyectarse fuera de México.

La Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa, encabezada por Sonia Garza González, celebró su 60 aniversario con una sesión en el Senado, donde anunció una Cumbre en el 2026, a celebrarse a finales de septiembre en Saltillo, con 700 participantes, que remarcará la importancia de las mujeres empresarias en el país, abanderadas de aproximadamente 200,000 empleos sostenidos.

Se trata de una historia que combina retos, resultados y una visión de futuro.

La sofipo-fintech Finsus, que preside y conduce Norman Hagemeister, adquirió la tecnología de Anticipa, con lo que podrá incorporar una nueva línea de producto enfocada en resolver uno de los mayores retos de las pymes, que es cubrir necesidades inmediatas de liquidez, por medio de ﬁnanciamientos a partir de 150,000 pesos, garantizados con los ﬂujos de sus ventas con tarjetas de crédito y débito.

Con esta alianza, Finsus amplía su portafolio de productos de ahorro, inversión y créditos accesibles y transparentes, en particular los dirigidos al mercado de las pymes, sector en el que reforzará su presencia una vez que sea autorizada su solicitud para convertirse en un banco cien por ciento digital.

La empresa multinacional de origen español Konecta, que en México y Centroamérica dirige Pablo Estévez, ha comenzado su expansión en nuestro país con la apertura de un nuevo Centro de Contacto en Campeche, que se suma a sus seis centros de operación ubicados en Ciudad de México, Durango y Puebla.

El nuevo centro inicia operaciones con una capacidad instalada para 250 agentes y una proyección de crecimiento de hasta 500 posiciones.

Ahí se ofrecerán servicios especializados en atención al cliente, sí como soporte técnico, ventas y cobranza.

Estos servicios estarán dirigidos a sectores como telecomunicaciones, tecnología, servicios financieros, retail y e-commerce, así como salud.

Konecta se dedica a la transformación de la experiencia del cliente (CX) y a la prestación de servicios digitales, con presencia en 26 países del mundo.

De acuerdo con Estévez, la compañía busca convertir a Campeche en el centro de las reservas de turismo para México.

