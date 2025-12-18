Alza en precios de alimentos y desaceleración económica mantendrán cautela en el consumo en 2026

El próximo año se anticipa que el consumo en México seguirá marcado por la cautela, debido principalmente al alza en los precios de los alimentos, que sigue siendo una de las principales preocupaciones de los consumidores.

Esta cautela se reflejará en un consumidor más consciente del gasto total de su carrito, donde los precios accesibles seguirán siendo un factor importante en la decisión de compra, explicó Raquel Jiménez Padilla, líder de Customer Success para NIQ México.

“La preocupación número uno, que ha sido súper consciente en los últimos tres años, es el alza en los precios de los alimentos… Después tenemos desaceleración económica y los conflictos globales, sobre todo la guerra comercial que es algo que no vimos en 2023 y 2024”, puntualizó la especialista.

Lo anterior de acuerdo con los resultados del informe “Perspectivas del consumidor: guía para 2026”, donde además se reveló que, aunque hoy la inflación se mantiene estable, en alrededor del 5% (en noviembre cerró en 3.8%), pero los ingresos no crecen al mismo ritmo, lo que genera cautela entre los consumidores.

Raquel Jiménez recordó que, tras la pandemia, México vivió un pico inflacionario que, aunque se ha desacelerado, sigue dejando un efecto acumulado en los precios, con algunos productos que han subido más del 50 por ciento.

Citó los precios del café que aumentaron 26.9% entre 2024 y 2025, mientras que el cacao se incrementó 127.9% en el mismo periodo. Además, el próximo año se espera un alza en los precios de las bebidas endulzadas con edulcorantes calóricos y no calóricos por el nuevo Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

A esta situación se suma la caída en las remesas (donde los hogares tendrán menos ingresos disponibles para el gasto), y la inseguridad laboral, donde la pérdida del empleo seguirá siendo un factor de incertidumbre entre los consumidores.

“Los datos oficiales del Inegi sí hemos notado que el empleo formal se ha estancado frente al informal, entonces es algo que se refleja en un consumidor más cauteloso”, expuso la especialista en NIQ México.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que en octubre se crearon 831,800 empleos en la economía informal, mientras que el empleo formal registró una pérdida de 176,300 puestos.

Además, en este año, el porcentaje de mexicanos que se sienten en una peor situación financiera subió del 25 al 29% respecto al 2024, principalmente debido al aumento del costo de vida, que incluye alimentos, transporte, salud, vivienda y otros gastos.

Por ello, Raquel Jiménez resaltó que algunos consumidores incluso podrían “dejar de adquirir ciertos productos para centrarse en lo esencial”. Al mismo tiempo, un segmento optará por presentaciones más pequeñas para controlar el gasto ante el esperado aumento de precios.

Aunque preferirán presentaciones grandes en productos no perecederos y artículos del hogar, pues aunque requieren de un mayor desembolso inicial, resultan más económicas por litro o gramo y permiten espaciar las compras.

Además de la tendencia hacia marcas propias y productos de menor precio, también se observa un crecimiento importante del segmento premium y súper premium.

Los productos premium son entre 20% y 40% más caros que el promedio de la categoría. En valor, crecen hasta 8.2%, mientras que en volumen los productos premium aumentan 6.7 por ciento.

“Es natural que el premium crezca más porque como está medido en valor, son productos más caros”, acotó la especialista.

Lo que está valorando el consumidor en los productos premium es que le da más valor por su dinero, ingredientes saludables o innovadores, así como disponibilidad, mayor calidad y sostenibilidad.