Fibra Prologis recaba 500 millones de dólares con bono

Fibra Prologis, un fideicomiso de inversión en bienes raíces de vocación industrial, obtuvo 500 millones de dólares con la colocación de notas sénior no garantizadas con vencimiento a 10 años en los mercados internacionales.

Los recursos obtenidos mediante esta colocación, que pagará un interés de 5.5%, serán empleados para fines corporativos en general, además del pago de adeudos derivados de un crédito a plazo, una línea revolvente y el refinanciamiento de deuda garantizada próxima a su vencimiento.

La compañía dijo que, al 30 de septiembre de 2025, contaba con un portafolio compuesto por 515 propiedades de inversión, que en conjunto sumaban 87 millones de pies cuadrados (8.1 millones de metros cuadrados).

Grupo Rotoplas, una compañía mexicana especializada en soluciones para el manejo de agua, propondrá a sus accionistas el pago de un reembolso de capital en efectivo por 0.125 pesos por cada acción en circulación.

La empresa dijo que el reembolso de capital debe ser aprobado por sus accionistas durante la asamblea general extraordinaria que se llevará a cabo el próximo día 10 de diciembre en Ciudad de México, de acuerdo con un comunicado.

En caso de ser aprobado, el rembolso de capital será pagado en una sola exhibición por conducto del S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores.

El rembolso de capital implicaría un rendimiento de 1%, tomando en cuenta el cierre de 13.06 pesos de Grupo Rotoplas del 25 de noviembre.

Analistas de B2BinPay, una plataforma de pagos con criptomonedas, consideran que la "altseason" —el periodo en el que las altcoins superan el desempeño de bitcoin— podría materializarse a principios del próximo año.

Tres condiciones que deben alinearse para que este escenario cobre fuerza. Primero, una mejora en los datos macroeconómicos, ya que los inversionistas no buscarán activos de mayor beta hasta que el entorno general muestre mayor estabilidad. Segundo, la necesidad de recortes en las tasas de interés, o al menos uno en diciembre. Y tercero, una disminución en la dominancia de bitcoin: mientras la mayor criptomoneda absorba la mayor parte de la liquidez, las altcoins no podrán crecer.

Actualmente, la dominancia de bitcoin se mantiene en un rango de 58-61% desde inicios de octubre, mientras que el Índice de Temporada de Altcoins permanece en niveles bajos, en torno a 20 puntos.

El corredor inmobiliario de Cancún suma un nuevo capítulo con Nautica Residences by Naúma, un proyecto que combina inversión, diseño y marca global para atraer capital nacional e internacional.

Dirigido por Moisés Jafif, el desarrollo se prepara para iniciar su construcción el 27 de noviembre, fecha en la que se colocará la primera piedra de un plan maestro que proyecta un concepto de "Hotel Living".

Su alianza con Nautica lo convierte en el primer co-branded residence del Caribe mexicano, mientras que el lanzamiento de su Torre 2 despierta interés entre quienes buscan activos con valor a largo plazo.

Con más de 50 amenidades y el impulso de GMB y Authentic Brands Group, esta obra consolida a Quintana Roo como destino patrimonial estratégico y amplía su alcance dentro del mercado de lujo.

