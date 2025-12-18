El turismo aportó el 8.7% del PIB nacional en el 2024: Inegi

Resiliencia turística. El Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) reportó este jueves que durante el 2024 el Producto Interno Bruto (PIB) turístico registró una participación del 8.7% en el PIB nacional, con lo que creció 0.2 puntos porcentuales en relación al año previo y volvió a la misma cifra del 2022.

“En 2024, en términos reales (a precios de 2018), el sector turismo creció 2.5 %, mientras que el PIB del total de la economía aumentó 1.3 %. El crecimiento se explica principalmente por actividades relacionadas con los servicios de transporte de pasajeros, que tuvieron una variación anual de 5.6%; los servicios culturales, de 4.2 %, y los servicios de alojamiento, de 1.2 %”, explicó el Inegi.

El año referido fue el último del sexenio anterior que se caracterizó por extinguir el Consejo de Promoción Turístico de México (CPTM) y con ello se interrumpió la estrategia federal de promover a nivel nacional e internacional los atractivos locales.

Con base en la nueva versión de la Cuenta Satélite del Turismo de México (CSTM), el año pasado se generaron 2.9 millones de puestos de trabajo en el sector. La cifra reflejó un crecimiento de 3.5 % respecto a 2023, cuando se generaron 2.8 millones. La mayor contribución se registró en el rubro restaurantes, bares y centros nocturnos, con 23.2 por ciento.

En relación al consumo turístico, el que se realiza dentro del país aportó 94.0 % del gasto total y el consumo turístico emisor representó 6.0 por ciento. Además, de cada 100 pesos que gastaron las y los visitantes (internos y receptivos) dentro de México, las personas residentes contribuyeron con 83 pesos, aproximadamente, lo que refrenda la relevancia del turismo nacional.

“Los resultados de la actualización de la CSTM para 2024 son un buen recordatorio de la extraordinaria capacidad que tiene la actividad turística para impulsar el desarrollo económico y la prosperidad compartida en nuestro país”, consideró el Centro de Investigación Avanzada en Turismo Sostenible (STARC) de la Universidad Anáhuac Cancún.